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Posted 7 марта, 10:07

Published 7 марта, 10:07

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Юбилей Тотального диктанта отметят во Владивостоке

Чем заняться в понедельник после праздников? Владивостокцев зовут читать диктант

7 марта 2024, 10:07

Юбилей Тотального диктанта отметят во Владивостоке

Необычной акцией отметят жители Владивостока 20-летие Тотального диктанта.
Сюжет
Юбилей

В 2024 году Тотальный диктант пройдёт в России — и во многих странах мира — в 20-й раз. Состоится акция 20 апреля, а столицей её на этот раз стал Томск. Автор текста диктанта пока неизвестен, но напомним, что авторами в разные годы выступали и Гузелть Яхина, и Алексей Иванов, и наш земляк Василий Авченко, и Евгений Водолазкин.

Ну, а отметить 20-летие Тотального диктанта владивостокцев приглашают именно чтением его лучших текстов вслух. Это же не просто диктант, это прекрасный образцы литературного творчества, уверены организаторы акции.

Пройдёт акция (12+) 11 марта в 18 часов на Алеутской, 27. Вход свободный.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Юбилей#Тотальный диктант#Касается каждого
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