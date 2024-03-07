Чем заняться в понедельник после праздников? Владивостокцев зовут читать диктант

В 2024 году Тотальный диктант пройдёт в России — и во многих странах мира — в 20-й раз. Состоится акция 20 апреля, а столицей её на этот раз стал Томск. Автор текста диктанта пока неизвестен, но напомним, что авторами в разные годы выступали и Гузелть Яхина, и Алексей Иванов, и наш земляк Василий Авченко, и Евгений Водолазкин.