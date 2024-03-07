Чем заняться в понедельник после праздников? Владивостокцев зовут читать диктант

Posted 7 марта, 10:07
Published 7 марта, 10:07
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
В 2024 году Тотальный диктант пройдёт в России — и во многих странах мира — в 20-й раз. Состоится акция 20 апреля, а столицей её на этот раз стал Томск. Автор текста диктанта пока неизвестен, но напомним, что авторами в разные годы выступали и Гузелть Яхина, и Алексей Иванов, и наш земляк Василий Авченко, и Евгений Водолазкин.
Ну, а отметить 20-летие Тотального диктанта владивостокцев приглашают именно чтением его лучших текстов вслух. Это же не просто диктант, это прекрасный образцы литературного творчества, уверены организаторы акции.
Пройдёт акция (12+) 11 марта в 18 часов на Алеутской, 27. Вход свободный.