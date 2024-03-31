В глазах — вселенная: необычайно красивого малыша спасли в Приморье — фото

Posted 31 марта, 02:13
Published 31 марта, 02:13
Modified 31 марта, 12:50
Updated 31 марта, 12:50
Вечером, 30 марта, в telergam-канале приморского реабилитационного центра «Тюлень» появилось, пожалуй, самое милое и доброе сообщение последних недель. Неравнодушные приморцы спасли маленького тюленя с необычайно красивыми глазами, утонуть в которых не составит труда.
По информации сотрудников центра, малыша нашли в районе находкинского нефтепорта. Красавчик весит всего 10 килограммов. Пятнистый тюленёнок оказался самцом — так что, высока вероятность, что глаза цвета вселенной будут переданы по наследству.
Почему малыш остался один — не уточняется. Вероятно, тюленёныш отбился от сородичей и потерялся.