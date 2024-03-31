zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 31 марта, 02:13

Published 31 марта, 02:13

Modified 31 марта, 12:50

Updated 31 марта, 12:50

В глазах — вселенная: необычайно красивого малыша спасли в Приморье — фото

В глазах — вселенная: необычайно красивого малыша спасли в Приморье — фото

31 марта 2024, 02:13
Маленького одинокого красавца нашли в Находке. Неравнодушные приморцы не смогли пройти мимо, не оказав малышу должной помощи.

Вечером, 30 марта, в telergam-канале приморского реабилитационного центра «Тюлень» появилось, пожалуй, самое милое и доброе сообщение последних недель. Неравнодушные приморцы спасли маленького тюленя с необычайно красивыми глазами, утонуть в которых не составит труда.

По информации сотрудников центра, малыша нашли в районе находкинского нефтепорта. Красавчик весит всего 10 килограммов. Пятнистый тюленёнок оказался самцом — так что, высока вероятность, что глаза цвета вселенной будут переданы по наследству.

Почему малыш остался один — не уточняется. Вероятно, тюленёныш отбился от сородичей и потерялся.

#Приморье#Приморский край#Животные#Находка#Фото#Живая природа#Красота#Спасение#Тюлень#Центр#Глаза
Подпишитесь
Тихвинскому лесу быть: проект парка мэра Владивостока поддержал губернатор Приморья
22 февраля, 10:51
Большегруз и автобус — масштабное ДТП с пострадавшими во Владивостоке — видео
24 февраля, 02:20
Мошенники научились обманывать с помощью предвыборных опросов
24 февраля, 00:43
Центр культурного развития строится в Кневичах
22 февраля, 09:23
«Народная рыбалка» ждет жителей Приморья в День защитника Отечества
22 февраля, 09:22
Стали известны подробности аварии с участием комплекса «Панцирь-С1» в Сочи
4 марта, 12:38
"