«Постоянная работа над системой»: кто меняет стройотрасль России

Согласно экспертной оценке, в 2023 году обеспеченность жильем в России составляла 28,2 кв. м на человека. Чтобы достичь показателей, которые поставил президент, необходимо увеличить объемы и скорость ввода жилья. Участники рынка: девелоперы, генпдрядчики, проектировщики отмечают, что это реально. Впрочем, для этого нужны не только спрос населения, благоприятная экономическая обстановка, обеспеченность материалами и квалифицированными кадрами, но и IT-решения, которые позволят автоматизировать строительные процессы.