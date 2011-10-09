Владивосток обзавелся своей "Городской историей"

У каждого жителя приморской столицы есть свои городские истории: выдуманные или реальные. Этот субботний вечер подарил всем владивостокцам возможность поделиться своими историями города посредством фотографии. Для этого нужно было просто принести свои работы на выставку и развесить их с помощью прищепок. Такой неординарный подход к размещению фотографий выглядел просто и в то же время завораживающе. Развешенные фотографии привлекали всё больше гостей, которым хотелось рассмотреть каждый снимок, содержащий в себе частичку родного города.