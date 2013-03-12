ФСК ЕЭС добавит мощности подстанциям Дальнего Востока

ОАО "ФСК ЕЭС" в 2013 году в рамках инвестпрограммы на территории Дальнего Востока планирует увеличить трансформаторную мощность подстанций на 1042 МВА, а также построить порядка 972 км линий электропередачи.
Как сообщила пресс-служба Магистральных электрических сетей (МЭС) Востока (филиал ОАО "ФСК ЕЭС"), в частности три крупных проекта предполагается реализовать на территории Амурской области.
В целях увеличения объема выдачи мощности Зейской ГЭС и пропускной способности Объединенной энергетической системы (ОЭС) Востока в восточном и западном направлениях, а также надежного электроснабжения потребителей Амурской энергосистемы, ОАО "ФСК ЕЭС" во втором квартале 2013 года введет в эксплуатацию ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Магдагачи протяженностью 133,6 км.
Ввод объекта повысит качество и надежность внешнего электроснабжения нефтеперекачивающей станции (НПС-24), сооружаемой в рамках строительства нефтепроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий Океан".
Летом текущего года планируется завершить строительство ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская-2.
Работы выполняются в рамках реализации проекта по строительству энергомоста 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская - Государственная граница общей протяженностью свыше 510 км.
Первая очередь проекта - ВЛ 500 кВ Амурская - Хэйхэ (152,7 км) построена и поставлена под напряжение в ноябре 2011 года. Она предназначена для выдачи мощности от подстанции 500 кВ Амурская Амурской энергосистемы в Китай.
Вторая очередь (линия электропередачи 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская-2) обеспечит выдачу мощности Зейской ГЭС, повысит пропускную способность сетей в восточном направлении и надежность электроснабжения потребителей Амурской энергосистемы.
"ФСК ЕЭС" в Амурской области также осуществляет строительство ВЛ 220 кВ Благовещенская - Варваровка протяженностью 107 км.
Постановка объекта под напряжение намечена на конец 2013 года.
Ввод в работу линии электропередачи позволит снять существующие системные ограничения, обеспечить выдачу мощности генерирующих источников для электроснабжения существующих и новых потребителей, в том числе и экспорта электроэнергии.
На территории республики Саха (Якутия) продолжается реализация проекта по обеспечению внешнего электроснабжения Эльгинского угольного комплекса.
Строительство электросетевых объектов внешнего электроснабжения комплекса пройдет в два этапа.
К концу 2013 года ОАО "ФСК ЕЭС" реконструирует подстанцию 220 кВ Призейская, построит три новые подстанции 220 кВ: Эльгауголь трансформаторной мощностью 125 МВА, подстанции А и Б трансформаторной мощностью 20 МВА каждая и линию электропередачи 220 кВ Призейская - Эльгауголь протяженностью 270 км.
К 2015 году будет построена вторая линия электропередачи 220 кВ Призейская - Эльгауголь, а также установлен второй автотрансформатор мощностью 125 МВА на подстанции 220 кВ Эльгауголь.
В результате, будут созданы условия для обеспечения Эльгинского угольного комплекса электроэнергией в объеме 134 МВт. На всех строящихся объектах будет реализован ряд пилотных инновационных проектов.
МЭС Востока обслуживают территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, Еврейской автономной области, а также юга Республики Саха (Якутия) общей площадью около 2 млн кв. км и населением 4,8 млн человек. В эксплуатационном обслуживании МЭС Востока находятся 80 подстанций 220-500 кВ суммарной мощностью 15,215 тыс. МВА и более 13,4 тыс. км линий электропередачи 220-500 кВ.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.