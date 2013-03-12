ФСК ЕЭС добавит мощности подстанциям Дальнего Востока

В целях увеличения объема выдачи мощности Зейской ГЭС и пропускной способности Объединенной энергетической системы (ОЭС) Востока в восточном и западном направлениях, а также надежного электроснабжения потребителей Амурской энергосистемы, ОАО "ФСК ЕЭС" во втором квартале 2013 года введет в эксплуатацию ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Магдагачи протяженностью 133,6 км.