Черепков вступился за Навального

Во Владивостоке прошел импровизированный митинг в поддержку одиозного российского оппозиционера.
Во Владивостоке 17 апреля примерно 40 человек провели митинг в поддержку Алексея НАВАЛЬНОГО, в отношении которого суд в этот день планировал начать рассмотрение одного из четырех уголовных дел, возбужденных против известного оппозиционера. Митингующие выразили поддержку подсудимому и призвали власть снять с него все обвинения. Соответствующее обращение подписали семь депутатов регионального и муниципального уровней. В митинге принял участие экс-мэр Владивостока Виктор ЧЕРЕПКОВ, предложивший оппозиции объединить свои силы.
— Все материалы дела, по которому обвиняют Алексея Навального, выложены в Интернете. Ознакомление ними приводит к выводу о фальсификации уголовного дела и позволяет расценивать его как акт политической расправы над одним из самых популярных оппозиционных политиков нашей страны, — заявил организатор митинга, член незарегистрированной партии сторонников Алексея Навального «Народный альянс» Андрей ГУСЕВ.
Кроме членов Приморского отделения «Народного альянса» в митинге приняли участие представители КПРФ и других оппозиционных партий. В поддержку Алексея Навального семеро депутатов Законодательного собрания Приморского края и Думы Владивостока подписали обращение:
— Мы, вне зависимости от своего личного отношения к политическим взглядам Алексея Навального, все вместе выражаем ему поддержку. Мы считаем, что дело против него носит политический характер. Главная цель, которую преследуют власти, начиная этот процесс, — лишение Навального возможности принимать участие в ближайших избирательных кампаниях, устранение своего политического конкурента…Уголовное дело в отношении должно быть прекращено, а все обвинения сняты.
Обращение подписали: Сергей ДИКУСАР, Артем САМСОНОВ, Павел ИЛЬНИЦКИЙ, Андрей ГАЛИЦКИХ, Юрий КУЧИН, Александр ШУКЕВИЧ, Павел АШИХМИН.
На митинг с небольшим опозданием прибыл экс-мэр Владивостока Виктор Черепков, объявивший о намерении баллотироваться в сентябре на должность главы администрации краевого центра Приморья. Его появление на площади Борцов за власть Советов митингующие встретили одобрительным возгласами и аплодисментами.
— Давайте, задумаемся, почему 2% номенклатуры, — предложил собравшимся Виктор Черепков.
— Потому что профсоюзы не работают, — прокричал заплетающимся языком один из прохожих.
— Сейчас мы в этом разберемся. Может быть, вы и правы, — заметил Виктор Черепков и продолжил. — 2% номенклатуры, присвоившей право властвовать, загнала сотни миллионов сограждан на позиции рабов…Она сильна лишь нашей неорганизованностью. Мы все должны объединиться вне зависимости от того, к какой партии принадлежим, каких идеологических взглядов придерживаемся. Мы все — рабы, загнанные в угол этой беспредельной властью!
— Правильно! — выразил одобрение все тот же голос.
Собравшиеся дружно поддержали резолюцию митинга с требованием прекратить уголовное преследование Алексея Навального.
Митинги в его поддержку прошли и в других российских городах. В Москве по данным правоохранительных органов акция протеста собрала около 800 человек, тогда как организаторы насчитали 1,5 тыс. участников митинга.
Досье «ЗР»:
Алексей Навальный активно вошел в политику в 2004 году, когда основал и стал одним из руководителей Комитета защиты москвичей — общегородского движения противников коррупции и нарушения прав граждан при осуществлении строительства в Москве. В 2005 году вместе с Марией ГАЙДАР и Натальей МОРАРЬ основал молодежное движение «ДА!», в 2007-м был одним из соучредителей движения «Народ». В 2008 году Навальный основал общественную организацию «Союз миноритарных акционеров». В 2009 году работал внештатным советником губернатора Кировской области, бывшего лидера «Союза правых сил» Никиты БЕЛЫХ. В 2010 году Навальный опубликовал документы о деятельности «Транснефти», заявив, что в них содержатся сведения о хищениях в компании. В декабре 2010 года Алексей Навальный объявил о создании проекта «РосПил» для борьбы со злоупотреблениями в государственных закупках. Вслед за «РосПилом» появились «РосЯма», «РосВыборы» и Фонд борьбы с коррупцией. В 2011 году стало известно о возбуждении уголовного дела по «Кировлесу» в отношении Навального, который тут же заявил о политической подоплеке в расследовании. В конце января 2011 года кировские следователи сообщили, что в действиях Навального они состава преступления не нашли, и отказались возбуждать в его отношении уголовное дело. Центральный аппарат СК РФ это постановление отменил, передав материалы в СК по Приволжскому федеральному округу, но и там 3 марта 2011 года отказали в возбуждении дела в отношении Навального. В мае 2011 года, однако, стало известно, что в отношении Навального дело все-таки возбуждено по ст. 165 УК РФ «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения». В апреле 2012 года дело за отсутствием состава преступления прекратили. Но глава СК РФ Александр БАСТРЫКИН раскритиковал кировских следователей за то, что те по собственной воле закрыли дело Навального. И уже в мае по распоряжению центрального Следственного комитета РФ следствие возобновилось. 31 июля 2012 года Навальному были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация растраты чужого имущества в особо крупном размере). В январе 2013 года Главное следственное управление СК РФ завершило следствие по делу «Кировлеса». 19 марта Следственный комитет передал дело в Генпрокуратуру, а это ведомство уже на следующий день отправило дело в суд Ленинского района Кировской области. Начало слушаний суд назначил на 17 апреля, но в этот день перенес начало на неделю, на 24 апреля.
Олег ЖУНУСОВ, фото автора.
ZRPRESS.ru, Владивосток.