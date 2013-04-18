Черепков вступился за Навального

Алексей Навальный активно вошел в политику в 2004 году, когда основал и стал одним из руководителей Комитета защиты москвичей — общегородского движения противников коррупции и нарушения прав граждан при осуществлении строительства в Москве. В 2005 году вместе с Марией ГАЙДАР и Натальей МОРАРЬ основал молодежное движение «ДА!», в 2007-м был одним из соучредителей движения «Народ». В 2008 году Навальный основал общественную организацию «Союз миноритарных акционеров». В 2009 году работал внештатным советником губернатора Кировской области, бывшего лидера «Союза правых сил» Никиты БЕЛЫХ. В 2010 году Навальный опубликовал документы о деятельности «Транснефти», заявив, что в них содержатся сведения о хищениях в компании. В декабре 2010 года Алексей Навальный объявил о создании проекта «РосПил» для борьбы со злоупотреблениями в государственных закупках. Вслед за «РосПилом» появились «РосЯма», «РосВыборы» и Фонд борьбы с коррупцией. В 2011 году стало известно о возбуждении уголовного дела по «Кировлесу» в отношении Навального, который тут же заявил о политической подоплеке в расследовании. В конце января 2011 года кировские следователи сообщили, что в действиях Навального они состава преступления не нашли, и отказались возбуждать в его отношении уголовное дело. Центральный аппарат СК РФ это постановление отменил, передав материалы в СК по Приволжскому федеральному округу, но и там 3 марта 2011 года отказали в возбуждении дела в отношении Навального. В мае 2011 года, однако, стало известно, что в отношении Навального дело все-таки возбуждено по ст. 165 УК РФ «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения». В апреле 2012 года дело за отсутствием состава преступления прекратили. Но глава СК РФ Александр БАСТРЫКИН раскритиковал кировских следователей за то, что те по собственной воле закрыли дело Навального. И уже в мае по распоряжению центрального Следственного комитета РФ следствие возобновилось. 31 июля 2012 года Навальному были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация растраты чужого имущества в особо крупном размере). В январе 2013 года Главное следственное управление СК РФ завершило следствие по делу «Кировлеса». 19 марта Следственный комитет передал дело в Генпрокуратуру, а это ведомство уже на следующий день отправило дело в суд Ленинского района Кировской области. Начало слушаний суд назначил на 17 апреля, но в этот день перенес начало на неделю, на 24 апреля.