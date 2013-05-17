zr.media
ГлавноеВсе новости

В Приморье коммунисты победили полицейских

17 мая 2013, 21:21
Коммунисты победили полицейских в суде и отстояли свою невиновность.
Сюжет
Выборы

Коммунисты победили полицейских в суде и отстояли свою невиновность. Приморский краевой суд 14 мая, рассмотрев апелляцию депутата Думы Владивостока от КПРФ Андрея ГАЛИЦКИХ, оправдал его по обвинению в проведении незаконного пикета 27 февраля в холле здания администрации Приморского края. Решение суда первой инстанции, назначившего коммунисту наказание в виде штрафа на сумму в 10 тыс. рублей, отменено.

Напомним, в конце февраля 2013 года депутаты Законодательного собрания Приморья приняли поправки в Избирательный кодекс, согласно которым теперь муниципальные выборы в крае, теперь будут проходить в один тур. То есть теперь оппозиция не сможет, как делала это раньше, объединить свои силы и электорат перед вторым туром. В знак протеста четверо депутатов Думы Владивостока от КПРФ — Олег ВЕЛЬГОДСКИЙ, Юрий КУЧИН, Павел ИЛЬНИЦКИЙ И Андрей Галицких — 27 февраля, в день принятия поправок, встали в холле здания администрации края, с листами бумаги формата А4 в руках. Надписи на них гласили: «Руки прочь от избирательного закона!»; «Избирателей спросили?»; «Не голосуй за подПИСный закон»; «В один тур! А что так много?»…

Полицейские расценили действия депутатов как незаконный пикет. Причем всех четверых объявили организаторами. На этом основании представители правоохранительных органов составили протоколы об административном нарушении и передали их в суд. С 27 марта по 2 апреля прошли судебные процессы. Судья Николай ЮРТАЕВ двух депутатов — Андрея Галицких и Павла Ильницкого — признал виновными в организации незаконного пикета и оштрафовал каждого на 10 тыс. рублей. Двух других — Юрия Кучина и Олега Вельгодского — судья оправдал.

— Мы с Вельгодским подошли чуть позже, и судья счел это свидетельством того, что мы не являемся организаторами акции, — объяснил «ЗР» мягкость судебного решения в отношении себя Юрий Кучин.

Оба признанных виновными подали апелляцию в Приморский краевой суд, который рассмотрел дело 14 мая.

— Рассмотрение прошло молниеносно. Решение суда — невиновен, — сообщил Андрей Галицких и пригрозил. Теперь буду задавать закономерные вопросы полицейским.

Олег ЖУНУСОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото участников акции: Павел Ильницкий и Олег Вельгодский (слева направо) против отмены второго тура выборов.

#Новости#Суд ЕС. OPAL#Суд#Партия "Яблоко"#Политические партии#Оппозиция#Полиция#Ледокольные суда#Арбитражный суд#Суда#Стокгольмский суд#Выборы в США#Отделение полиции#Выборы 2022#Сургутский городской суд#Архангельский суд#Партия Роста#Карта нарушений на выборах#Европейский суд по правам человека#Выборы 2016 Россия#Верховный суд#Нарушения на выборах#Митинг#Европейский суд#Высшая квалификационная коллегия судей#Выборы#Басманный суд Москвы#Выборы президента#Митинг без уведомления#Либертарианская партия#Штрафы#Выбор оборудования#Согласованный митинг#Апелляционный суд Швеции#Вельский суд#Прямые выборы глав#Несанкционированные митинги#Третейский суд#Украина. высокий суд Лондона#Высокий суд Лондона#Арбитражный суд ХМАО#Несогласованный митинг#Начальник линейного пункта полиции речного порта Сургута#Спецподразделение полиции «Гром»#Штраф#Гаагский суд#Выборы и рынки#Владивосток#Политика
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56