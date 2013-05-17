В Приморье коммунисты победили полицейских

Коммунисты победили полицейских в суде и отстояли свою невиновность. Приморский краевой суд 14 мая, рассмотрев апелляцию депутата Думы Владивостока от КПРФ Андрея ГАЛИЦКИХ, оправдал его по обвинению в проведении незаконного пикета 27 февраля в холле здания администрации Приморского края. Решение суда первой инстанции, назначившего коммунисту наказание в виде штрафа на сумму в 10 тыс. рублей, отменено.
Напомним, в конце февраля 2013 года депутаты Законодательного собрания Приморья приняли поправки в Избирательный кодекс, согласно которым теперь муниципальные выборы в крае, теперь будут проходить в один тур. То есть теперь оппозиция не сможет, как делала это раньше, объединить свои силы и электорат перед вторым туром. В знак протеста четверо депутатов Думы Владивостока от КПРФ — Олег ВЕЛЬГОДСКИЙ, Юрий КУЧИН, Павел ИЛЬНИЦКИЙ И Андрей Галицких — 27 февраля, в день принятия поправок, встали в холле здания администрации края, с листами бумаги формата А4 в руках. Надписи на них гласили: «Руки прочь от избирательного закона!»; «Избирателей спросили?»; «Не голосуй за подПИСный закон»; «В один тур! А что так много?»…
Полицейские расценили действия депутатов как незаконный пикет. Причем всех четверых объявили организаторами. На этом основании представители правоохранительных органов составили протоколы об административном нарушении и передали их в суд. С 27 марта по 2 апреля прошли судебные процессы. Судья Николай ЮРТАЕВ двух депутатов — Андрея Галицких и Павла Ильницкого — признал виновными в организации незаконного пикета и оштрафовал каждого на 10 тыс. рублей. Двух других — Юрия Кучина и Олега Вельгодского — судья оправдал.
— Мы с Вельгодским подошли чуть позже, и судья счел это свидетельством того, что мы не являемся организаторами акции, — объяснил «ЗР» мягкость судебного решения в отношении себя Юрий Кучин.
Оба признанных виновными подали апелляцию в Приморский краевой суд, который рассмотрел дело 14 мая.
— Рассмотрение прошло молниеносно. Решение суда — невиновен, — сообщил Андрей Галицких и пригрозил. Теперь буду задавать закономерные вопросы полицейским.
Олег ЖУНУСОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото участников акции: Павел Ильницкий и Олег Вельгодский (слева направо) против отмены второго тура выборов.