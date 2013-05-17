В Приморье коммунисты победили полицейских

Напомним, в конце февраля 2013 года депутаты Законодательного собрания Приморья приняли поправки в Избирательный кодекс, согласно которым теперь муниципальные выборы в крае, теперь будут проходить в один тур. То есть теперь оппозиция не сможет, как делала это раньше, объединить свои силы и электорат перед вторым туром. В знак протеста четверо депутатов Думы Владивостока от КПРФ — Олег ВЕЛЬГОДСКИЙ, Юрий КУЧИН, Павел ИЛЬНИЦКИЙ И Андрей Галицких — 27 февраля, в день принятия поправок, встали в холле здания администрации края, с листами бумаги формата А4 в руках. Надписи на них гласили: «Руки прочь от избирательного закона!»; «Избирателей спросили?»; «Не голосуй за подПИСный закон»; «В один тур! А что так много?»…