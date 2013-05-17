В Приморье в мясе, мясных субпродуктах и красной икре найдены опасные бактерии

Как неоднократно сообщалось ранее, при реализации на продовольственных рынках и в магазинах края любого вида продукции животного происхождения, эта продукция в обязательном порядке должна сопровождаться выдаваемыми филиалами КГВБУ «Приморская ветеринарная служба» ветеринарными справками. Также, у продавца может находиться и выдаваемое этим же органом и ветеринарное свидетельство. В случае отсутствия у продавца обоих этих ветеринарных документов, это является первым признаком того, что вам могут продавать некачественную продукцию.