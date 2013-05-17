В Приморье в мясе, мясных субпродуктах и красной икре найдены опасные бактерии

В пищевой продукции приморского производства обнаружены опасные для здоровья бактерии. Дальнейшее движение продукции остановлено.
Так, согласно поступившему от Приморской межобластной ветеринарной лаборатории (г. Уссурийск) в Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области сообщения, в результате проведённых на прошлой неделе лабораторных исследований пищевой продукции приморского производства в нескольких видах продуктов обнаружено серьёзные несоответствия требованиям качества и безопасности, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе ведомства.
Лабораторные исследования показали, что в говяжьих и свиных субпродуктах обнаружены возбудители такого опасного инфекционного заболевания, как листериоз, которое может приводить даже к смертельным исходам. В мясопродукции с отсутствующей маркировкой изготовителя были найдены бактерии группы кишечной палочки. Проведённые анализы икры горбуши показали высокую бактериальную обсеменённость.
Как неоднократно сообщалось ранее, при реализации на продовольственных рынках и в магазинах края любого вида продукции животного происхождения, эта продукция в обязательном порядке должна сопровождаться выдаваемыми филиалами КГВБУ «Приморская ветеринарная служба» ветеринарными справками. Также, у продавца может находиться и выдаваемое этим же органом и ветеринарное свидетельство. В случае отсутствия у продавца обоих этих ветеринарных документов, это является первым признаком того, что вам могут продавать некачественную продукцию.
ZRPRESS.RU, Владивосток.