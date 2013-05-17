zr.media
ГлавноеВсе новости

В Приморье в мясе, мясных субпродуктах и красной икре найдены опасные бактерии

17 мая 2013, 14:41
Лабораторные исследования показали, что в субпродуктах обнаружены возбудители опасного инфекционного заболевания, которое может приводить даже к смертельным исходам.

В пищевой продукции приморского производства обнаружены опасные для здоровья бактерии. Дальнейшее движение продукции остановлено.

Так, согласно поступившему от Приморской межобластной ветеринарной лаборатории (г. Уссурийск) в Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области сообщения, в результате проведённых на прошлой неделе лабораторных исследований пищевой продукции приморского производства в нескольких видах продуктов обнаружено серьёзные несоответствия требованиям качества и безопасности, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе ведомства.

Лабораторные исследования показали, что в говяжьих и свиных субпродуктах обнаружены возбудители такого опасного инфекционного заболевания, как листериоз, которое может приводить даже к смертельным исходам. В мясопродукции с отсутствующей маркировкой изготовителя были найдены бактерии группы кишечной палочки. Проведённые анализы икры горбуши показали высокую бактериальную обсеменённость.

Как неоднократно сообщалось ранее, при реализации на продовольственных рынках и в магазинах края любого вида продукции животного происхождения, эта продукция в обязательном порядке должна сопровождаться выдаваемыми филиалами КГВБУ «Приморская ветеринарная служба» ветеринарными справками. Также, у продавца может находиться и выдаваемое этим же органом и ветеринарное свидетельство. В случае отсутствия у продавца обоих этих ветеринарных документов, это является первым признаком того, что вам могут продавать некачественную продукцию.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Качество продукции#Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК)#Соглашение о разделе продукции#Безопасность#Россельхознадзор#Торговля топливом#Конечная продукция#Центр научных исследований, проектирования геологии ископаемого сырья#Торговля#Торговля бинарными опционами#Нормы безопасности#Психические заболевания#Исследования#Приморье#Происшествия
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56