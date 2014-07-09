"Мечел" может спастись благодаря проекту на Дальнем Востоке

«Мечел» - одна из самых закредитованных российских компаний. Ее общий долг на апрель 2014 года составил $8,6 млрд. Крупнейшими кредиторами компании являются российские банки - Газпромбанк ($2,3 млрд), Сбербанк ($1,3 млрд) и ВТБ ($1,8 млрд). «Мечел» договорился со своими кредиторами о ковенантных каникулах до конца 2014 года. К этому сроку он пообещал снизить отношение чистого долга к EBITDA до 10. По итогам 2013 года, согласно отчетности US GAAP, оно было равно 11,8.