"Мечел" может спастись благодаря проекту на Дальнем Востоке

«Мечел» может погасить $7,5 млрд долга, получив 20% в новой Дальневосточной горно-металлургической компании. Основой консорциума с привлечением российских и иностранных инвесторов могут стать ряд активов «Мечела», Evraz и принадлежащего ВЭБу «Амурметалла», сообщает «Коммерсантъ».
Собеседник издания описал схему так: с участием неких российских и иностранных инвесторов создается консорциум, который на деньги их самих, госбанков, ВЭБа выкупает все активы «Мечела» (кроме американской Bluestone), Западносибирский металлургический комбинат (ЗСМК), угольную «Распадскую» и железорудный проект «Тимир» (СП Evraz, АЛРОСА и ВЭБа, у которого есть «золотая акция») у Evraz, а также получает дальневосточный «Амурметалл» (принадлежит ВЭБу).
Также в консорциум должны войти акционеры порта Ванино, которые внесут его в уставной капитал. Консорциум заплатит за активы деньгами, собственными долями и облигациями.
Основное финансирование предоставят госбанки. В схеме предусмотрены две «промежуточные» компании, которые получат от госбанков $4 млрд. Эти средства они передадут новому консорциуму в качестве займов. Еще $1 млрд госбанки должны выдать российским инвесторам, которые направят их консорциуму вместе с собственными средствами. ВЭБ выделит консорциуму напрямую $2,5 млрд.
Затем структура консорциума изменится. Металлургические и энергетические предприятия «Мечела», а также Эльгинское угольное месторождение отойдут «промежуточным» компаниям в счет погашения выданных консорциуму $4 млрд.
В итоге состав акционеров консорциума должен выглядеть так: у российских и иностранных инвесторов будет 50%, у «Мечела» и владельцев порта Ванино - по 20%, судьба еще 10% неизвестна. Инвесторов собеседники газеты не называют, но предполагают, что речь может идти об основных акционерах Evraz - Романе АБРАМОВИЧЕ, Александре АБРАМОВЕ и Александре ФРОЛОВЕ.
Ранее обсуждался план спасения «Мечела», в соответствии с которым конечным кредитором компании мог оказаться Банк России. В рамках плана спасения обсуждалась схема, при которой банки-кредиторы компании - Газпромбанк, Сбербанк и ВТБ - купят облигации ВЭБа на 180 млрд рублей и заложат их в ЦБ. Об этом в конце июня рассказали РБК два федеральных чиновника и близкий к «Мечелу» источник.
«Мечел» - одна из самых закредитованных российских компаний. Ее общий долг на апрель 2014 года составил $8,6 млрд. Крупнейшими кредиторами компании являются российские банки - Газпромбанк ($2,3 млрд), Сбербанк ($1,3 млрд) и ВТБ ($1,8 млрд). «Мечел» договорился со своими кредиторами о ковенантных каникулах до конца 2014 года. К этому сроку он пообещал снизить отношение чистого долга к EBITDA до 10. По итогам 2013 года, согласно отчетности US GAAP, оно было равно 11,8.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.