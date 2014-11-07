МТС готовят запуск LTE-Advanced во Владивостоке

В феврале этого года "МегаФон" запустил в коммерческую эксплуатацию фрагмент сети LTE-Advanced (LTE-A), которая позволила комбинировать частотный спектр для увеличения скорости передачи данных до 300 Мбит/с. Сеть была развернута в пределах Садового кольца Москвы на частотах 2,6 ГГц самого "Мегафона" и "Скартела" (ширина парных полос составила 7,5 МГц и 30 МГц соответственно).