Сбербанк останется государственным

— Хочу подчеркнуть, что Центральный банк в соответствии с законом, и здесь у нас ничего не меняется, является самостоятельным финансовым учреждением со своей собственной компетенцией. Мы с вами собрались только для того, чтобы обменяться мнениями, посмотреть на перспективы развития ситуации, с тем чтобы работа была скоординирована в общем плане. С учетом того, что здесь Эльвира Сахипзадовна присутствует, хотел бы еще раз вспомнить о том, что на следующей неделе мы должны обсуждать вопросы приватизации, планы приватизации, в том числе на текущий год. Есть мнение и о том, что эти процессы должны распространиться на ряд финансовых учреждений. Центральный банк у нас главный акционер, основной, ключевой акционер ведущего банка страны — Сбербанка. Хотел бы узнать мнение председателя Центрального банка по этому вопросу, по возможной приватизации части пакета акций Сбербанка, — сказал Владимир Путин.