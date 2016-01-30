Сбербанк останется государственным

Президент России Владимир Путин продолжает серию оперативных совещаний по экономическим вопросам, сообщает деловая газета «Золотой Рог». В Кремле глава государства встретился с министром финансов Антоном Силуановым, помощником президента Андреем Белоусовым и председателем Центрального Банка Эльвирой Набиуллиной. Обсуждались вопросы приватизации в 2016 году.
Глава государства сообщил, пишут «Известия», что на следующей неделе на встрече с правительством состоится обсуждение планов приватизации, в том числе и на текущий год. Владимир Путин отметил, что есть предложение распространить эти меры и на ряд финансовых учреждений, и поинтересовался у главы Центробанка мнением по этому поводу.
— Хочу подчеркнуть, что Центральный банк в соответствии с законом, и здесь у нас ничего не меняется, является самостоятельным финансовым учреждением со своей собственной компетенцией. Мы с вами собрались только для того, чтобы обменяться мнениями, посмотреть на перспективы развития ситуации, с тем чтобы работа была скоординирована в общем плане. С учетом того, что здесь Эльвира Сахипзадовна присутствует, хотел бы еще раз вспомнить о том, что на следующей неделе мы должны обсуждать вопросы приватизации, планы приватизации, в том числе на текущий год. Есть мнение и о том, что эти процессы должны распространиться на ряд финансовых учреждений. Центральный банк у нас главный акционер, основной, ключевой акционер ведущего банка страны — Сбербанка. Хотел бы узнать мнение председателя Центрального банка по этому вопросу, по возможной приватизации части пакета акций Сбербанка, — сказал Владимир Путин.
— Считаю, что вопрос о приватизации части пакета акций Сбербанка сейчас преждевременный, потому что во многом доверие граждан, вкладчиков к банку основывается на том, что там контрольный пакет у государства, — сказала Эльвира Набиуллина.
По данным Центробанка, высокий уровень доверия к Сбербанку подтверждают и социологические опросы населения, проведенные по заказу ЦБ.
— Я с вами полностью согласен. Даже в среднесрочной перспективе, мне кажется, мы к этому вопросу возвращаться не будем, — ответил президент и пообещал, что и на предстоящем совещании по приватизации вопрос о приватизации Сбербанка поднят не будет.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.