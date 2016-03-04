В Приморье внедряют онлайн-учебу для медиков

Первыми слушателями онлайн-трансляции, посвященной вакцинопрофилактике от клещевого энцефалита и сложных клинических случаев осложнений у детей, стали медицинские работники - терапевты, педиатры, инфекционисты и эпидемиологи Арсеньева, Черниговки и Уссурийска. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В департаменте здравоохранения отметили, вебинар — совершенно новая форма работы для врачей профилактического звена, которая будет очень активно использоваться в дальнейшем.
«Мы понимаем, что край у нас большой и оперативно поделиться нужной информацией с коллегами бывает довольно проблематично. Непросто и организовать выступление высококлассных специалистов на отдаленных территориях. Но новыми знаниями мы можем поделиться посредством интернет-технологий»,- отметили специалисты департамента.
Организаторы встреч в «прямом» эфире - специалисты краевого центра медицинской профилактики (КЦМП).
Следующий вебинар состоится 18 марта и будет посвящен профилактике вакциноуправляемых инфекций - паротит, корь, краснуха. Планируется, что в нем также примут участие родители малышей.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.