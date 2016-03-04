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В Приморье внедряют онлайн-учебу для медиков

4 марта 2016, 15:25
Первыми слушателями онлайн-трансляции стали врачи из Арсеньева, Черниговки и Уссурийска

Первыми слушателями онлайн-трансляции, посвященной вакцинопрофилактике от клещевого энцефалита и сложных клинических случаев осложнений у детей, стали медицинские работники - терапевты, педиатры, инфекционисты и эпидемиологи Арсеньева, Черниговки и Уссурийска. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В департаменте здравоохранения отметили, вебинар — совершенно новая форма работы для врачей профилактического звена, которая будет очень активно использоваться в дальнейшем.

«Мы понимаем, что край у нас большой и оперативно поделиться нужной информацией с коллегами бывает довольно проблематично. Непросто и организовать выступление высококлассных специалистов на отдаленных территориях. Но новыми знаниями мы можем поделиться посредством интернет-технологий»,- отметили специалисты департамента.

Организаторы встреч в «прямом» эфире - специалисты краевого центра медицинской профилактики (КЦМП).

Следующий вебинар состоится 18 марта и будет посвящен профилактике вакциноуправляемых инфекций - паротит, корь, краснуха. Планируется, что в нем также примут участие родители малышей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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