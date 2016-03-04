В Приморье внедряют онлайн-учебу для медиков

«Мы понимаем, что край у нас большой и оперативно поделиться нужной информацией с коллегами бывает довольно проблематично. Непросто и организовать выступление высококлассных специалистов на отдаленных территориях. Но новыми знаниями мы можем поделиться посредством интернет-технологий»,- отметили специалисты департамента.