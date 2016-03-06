Регионам дадут "доносить" армейское имущество

— У нас сегодня система торгов старым имуществом не так развита, как на Западе, где есть специальные службы, которые ищут покупателей. Ранее в СССР была система, когда армия принимала участие, например, в сельхозработах со своей техникой, которая после этого могла остаться в том или ином гражданском хозяйстве. Сейчас, видимо, предлагается в какой-то степени вернуть такую практику, — отметил экс-замкомандующего объединенной группировкой на Северном Кавказе Борис Подопригора.