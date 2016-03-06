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Регионам дадут "доносить" армейское имущество

6 марта 2016, 09:39
Местные власти смогут получить автомобили, мебель и котелки от Минобороны совершенно бесплатно
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В России

В правительстве России подготовлен проект постановления «О порядке безвозмездной передачи движимого военного имущества, не имеющего перспектив применения для обеспечения обороны и безопасности государства, которое может быть использовано субъектами РФ и органами местного самоуправления». В частности, документ позволяет региональным и муниципальным властям претендовать на бесплатное получение автомобилей, мебели, железнодорожной техники и прочего имущества от оборонного ведомства, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

В проекте документа указано, что его целью является повышение эффективности дальнейшего использования военного имущества. В связи с этим предлагается утвердить перечень движимого имущества, которое может быть передано Министерством обороны в пользу муниципальных и региональных властей, пишут "Известия".

Сам механизм передачи имущества предусматривает, что Минобороны может принять решение о дарении той или иной собственности на основании обращения субъекта Федерации или муниципальных образований. Региональные власти, которых заинтересует, например, армейская мебель, должны будут сообщить МО в своем обращении о государственных полномочиях, решение которых планируется осуществлять с помощью имущества, цель дальнейшего использования имущества, тип, наименование и количество имущества.

Список типов имущества, который также содержится в тексте проекта, включает в себя: автомобили легковые, грузовые, санитарные, пожарные, автобусы, автосамосвалы, мотоциклы, мотороллеры, автомобильные прицепы, унифицированные автомобильные кузова-фургоны и кузова-контейнеры, технику и имущество продслужб, продукцию общехозяйственного назначения, вещевое имущество военного и гражданского ассортимента, средства индивидуальной бронезащиты, котелки, фляги, парковое, производственное оборудование, мебель, хозяйственный инструмент и инвентарь, музейные и учебные экспонаты, бульдозеры, скреперы, автогрейдеры, экскаваторы и иное инженерное имущество, гусеничные и танковые тягачи, транспортеры-тягачи, специальные колесные и гусеничные шасси, тракторы.

Кроме этого, региональные власти могут претендовать на железнодорожные цистерны, средства транспортировки, заправки, перекачки и хранения горючего, масел, а также на средства механизации и технику железнодорожных войск.

— Конечно, можно сказать, что в первую очередь эти предметы сгодятся на металлолом, но если подходить мудро, то каждая вещь имеет свой определенный функционал и вполне может пригодиться любому муниципальному образованию как в бытовых целях — убирать снежные заносы, например, если это транспорт, так и в воспитательных целях: комплектовать музейные фонды, направлять инвентарь в военные кружки, лагеря, школы, — рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Комоедов.

На сегодня всё движимое имущество, которое проектом постановления предлагается безвозмездно передать в регионы, реализуется через торги. На сайте Минобороны можно найти раздел «Объявленные торги» движимого имущества, в нем же содержится «Каталог движимого военного имущества, не имеющего перспектив применения в войсках и подлежащего продаже на открытых аукционах». Здесь можно увидеть, что Минобороны с разным успехом пытается продать стеклянные банки, переносные кухни, лом, мазут и уже фактически раритетные модели автомобилей ГАЗ (ГАЗ-51, ГАЗ-52 и т.д.).

— У нас сегодня система торгов старым имуществом не так развита, как на Западе, где есть специальные службы, которые ищут покупателей. Ранее в СССР была система, когда армия принимала участие, например, в сельхозработах со своей техникой, которая после этого могла остаться в том или ином гражданском хозяйстве. Сейчас, видимо, предлагается в какой-то степени вернуть такую практику, — отметил экс-замкомандующего объединенной группировкой на Северном Кавказе Борис Подопригора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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