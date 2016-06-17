"Роскосмос" назвал цену на полет в космос для туристов

Стоимость одного места в полете на низкую околоземную орбиту для космических туристов может составить более $30-40 млн, заявил в интервью телеканалу CNBC глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.
"Существует список состоятельных людей, желающих быть одними из первых туристов в космосе. Место в низкоорбитальном полете будет стоить более 30-40 млн долларов и будет предоставлено в случае прохождения медицинских тестов и подготовки, которая займет более года", - сказал Комаров.
В интервью говорится, что в будущем космические туристы смогут провести каникулы на Луне, так как Европейское космическое агентство рассчитывает на строительство постоянных лунных баз в сотрудничестве с Россией, США, Китаем, Индией и Японией.
На сегодняшний день в космосе побывали семь космических туристов. Все они совершали орбитальные полеты на российских космических кораблях "Союз".
Газета «Золотой Рог», Владивосток.