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"Роскосмос" назвал цену на полет в космос для туристов

17 июня 2016, 11:00
Один билет будет стоить около 40 млн долларов
Сюжет
Туризм

Стоимость одного места в полете на низкую околоземную орбиту для космических туристов может составить более $30-40 млн, заявил в интервью телеканалу CNBC глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

"Существует список состоятельных людей, желающих быть одними из первых туристов в космосе. Место в низкоорбитальном полете будет стоить более 30-40 млн долларов и будет предоставлено в случае прохождения медицинских тестов и подготовки, которая займет более года", - сказал Комаров.

В интервью говорится, что в будущем космические туристы смогут провести каникулы на Луне, так как Европейское космическое агентство рассчитывает на строительство постоянных лунных баз в сотрудничестве с Россией, США, Китаем, Индией и Японией.

На сегодняшний день в космосе побывали семь космических туристов. Все они совершали орбитальные полеты на российских космических кораблях "Союз".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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