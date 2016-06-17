"Роскосмос" назвал цену на полет в космос для туристов

"Существует список состоятельных людей, желающих быть одними из первых туристов в космосе. Место в низкоорбитальном полете будет стоить более 30-40 млн долларов и будет предоставлено в случае прохождения медицинских тестов и подготовки, которая займет более года", - сказал Комаров.