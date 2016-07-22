Женщина, упавшая с ребенком на руках на перроне аэропорта Владивостока, получила деньги

Женщина сообщила, что в декабре 2014 года во время выхода на перрон аэродрома по наклонному пандусу, для посадки на рейс Владивосток - Москва, она поскользнулась на обледенелом участке и получила травмы, в это время у нее на руках находился 7-месячный ребенок, который не пострадал.