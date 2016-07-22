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Женщина, упавшая с ребенком на руках на перроне аэропорта Владивостока, получила деньги

22 июля 2016, 18:30
Выбить компенсацию помогла транспортная прокуратура

В Приморье транспортный прокурор взыскал компенсацию морального вреда в интересах матери, упавшей с ребенком на руках на обледенелом участке наклонного пандуса перрона аэродрома, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Приморская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о защите прав пассажиров по поступившему обращению жительницы г. Санкт-Петербурга.

Женщина сообщила, что в декабре 2014 года во время выхода на перрон аэродрома по наклонному пандусу, для посадки на рейс Владивосток - Москва, она поскользнулась на обледенелом участке и получила травмы, в это время у нее на руках находился 7-месячный ребенок, который не пострадал.

Прокуратурой установлено, что ОАО «Международный аэропорт Владивосток» не обеспечило безопасное передвижение пассажиров при выходе на посадку в воздушное судно.

Транспортный прокурор в интересах пострадавшей обратился с исковым заявлением в Артемовский городской суд Приморского края, который удовлетворил заявленные требования.

Авиапредприятие, помимо возмещения материального вреда здоровью, также обязано выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 250 тыс. рублей.

Решение суда вступило в законную силу, сообщает Приморская транспортная прокуратура.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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