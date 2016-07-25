Во Владивостоке прошел второй интернациональный детско-юношеский культурный форум

В этом году в фестивале приняли участие более 500 артистов из России и Китая. Среди них дети и взрослые от 6 до 25 лет. Конкурсанты боролись за приз в номинациях: вокал, инструментальная музыка, цирковое искусство, оригинальный жанр, декоративно-прикладное творчество.