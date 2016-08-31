zr.media
ГлавноеВсе новости

Туризм в Таиланде меняет вектор

31 августа 2016, 18:00
Гостей из России приезжает меньше, но денег они оставляют больше, и тайцы меняют стратегию привлечения туристов
Сюжет
АТР

Гостей из России приезжает меньше, но денег они оставляют больше, и тайцы меняют стратегию привлечения туристов

В 2015 году Таиланд посетило на 45% меньше российских туристов по сравнению с пиковыми 2013-2014 годами. Для возвращения потока тайцы предлагают нашим соотечественникам взглянуть на возможности отдыха в этой стране шире, чем на излюбленный многими пляжный туризм. В августе Туристическое управление Таиланда провело в дальневосточных городах серию встреч по оздоровительному туризму Amazing Thailand Health&Wellness Roadshow Russian Far East. Одна из них прошла во Владивостоке, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«Из 3 млн иностранных туристов, воспользовавшихся в 2015 году услугами оздоровительного и медицинского туризма, на россиян приходится не более 5%, а если говорить о дальневосточниках, то счет и вовсе идет всего лишь на сотни человек, и мы хотим исправить эту ситуацию», - говорит руководитель службы маркетинга Московского офиса Туристического управления Таиланда Константин КИНЕЛЬ.

Представители тайских медицинских центров и госпиталей знакомили туроператоров со своими возможностями в области диагностики организма, пластической хирургии, протезирования суставов, дерматологии, хирургической коррекции пола, лечении гепатитов и цирроза печени, стоматологии. А их коллеги из оздоровительных центров и спа-курортов из различных регионов страны рассказывали об успехах в области омоложения и очищения организма, исцеляющих массажных программах и практиках медитации.

Поможет ли разворот к новым направлениям вернуть в страну прежние потоки туристов, в том числе дальневосточных? Дальневосточники дают 30% турпотока

В 2015 году Таиланд посетило 882,5 тыс. россиян, что почти вдвое меньше прежних показателей. Причины понятны: падение рубля повлекло резкое удорожание перелетов и наземной программы, к тому же в 2015 году с российского рынка ушли сразу два авиаперевозчика, осуществлявших регулярные рейсы на этом направлении, – «Тайские линии» и «Трансаэро» – и сократилось количество чартерных программ. В феврале 2016-го наконец-то наметился 20-процентный рост, а в марте закрепился, это позволило ряду экспертов туристической отрасли сделать предположение о том, что былой поток возвращается. Однако сводная статистика по итогам семи месяцев дает основания полагать, что в лучшем случае в этом году удастся перешагнуть планку в 1 млн туристов, но о том, чтобы приблизиться к прежним, докризисным цифрам - 1,7-1,6 млн человек в 2013-м и 2014 году соответственно, речь пока не идет. Однако разворот на российском направлении тайцев радует.

«Если углубиться в статистику по российским туристам, то, вопреки расхожему стереотипу, число дальневосточников в общем потоке не так велико. На Дальний Восток и Сибирь приходится всего лишь 30%, оставшиеся 70% - жители западной части России, - рассказывает Константин Кинель. – Но, судя по результатам наших поездок по стране, медицинским и оздоровительным туризмом в Таиланде сибиряки и дальневосточники интересуются в большей степени, чем остальные россияне. Как правило, это программы омоложения, очищения организма и избавления от лишнего веса». Обогнать Корею

Главным конкурентом Таиланда в области медицинского туризма на дальневосточном рынке является Южная Корея. Участники роуд-шоу это прекрасно понимают, но уверены, что широкий спектр предлагаемых ими программ и доступные цены не останутся незамеченными, и главную проблему видят в слабой информированности дальневосточников о возможностях направления.

Однако те, кто бывал в Таиланде, знают, что стоимость медицинского обслуживания в этой стране демократичной не назовешь, неслучайно при оформлении медицинской страховки туристам рекомендуют выбирать сумму страхового покрытия размером $50 тыс., а не стандартную для большинства азиатских стран $30 тыс. И вопрос конкурентоспособности в сегменте лечебного туризма требует детального изучения.

А вот в области оздоровительного туризма Таиланд наверняка может конкурировать с соседями по региону, особенно если наладить сотрудничество российских и тайских медучреждений и сертифицировать тайские препараты на российском рынке. По словам организаторов, роуд-шоу по городам Дальнего Востока – первый маленький шажок, информирующий туроператоров о потенциале оздоровительного туризма, за этим последует приглашение дальневосточных медиков в Таиланд, чтобы они лично ознакомились с возможностями направления. Россиян стало меньше, но тратят они больше

Несмотря на то что количество российских туристов сократилось, денег они стали оставлять в стране больше, и это внушает тайцам оптимизм в отношении востребованности оздоровительного направления.

«Если сравнить 2015 год с 2014-м, то ежедневные расходы наших туристов в среднем выросли на 18%, - продолжает Константин Кинель. – Это особенно проявилось на фоне снижения числа т.н. экономтуристов, прилетающих чартерами. В этой связи регионы Таиланда чувствуют себя по-разному. Так, наиболее сильно пострадала Паттайя – минус 70% российского потока, а оставшиеся 30% туристов оставляют еще меньше денег, чем прежде: заплатить 20 тысяч рублей за горящий чартер – это одно, а психологически перестроиться на увеличившиеся вдвое цены (при оставшихся прежними доходах) – это другое. В этой связи все чаще российские туроператоры передают просьбы своих туристов о введении системы all inclusive, но в Таиланде она нецелесообразна, поскольку технология турбизнеса в этой стране рассчитана на то, чтобы вытащить гостя из отеля, предложив разнообразие ресторанов, развлечений и экскурсий за его территорией.

А вот на Пхукете, например, совсем другая ситуация: российский турпоток снизился не более чем на 15-20%, траты туристов растут, отели в дорогих курортных зонах типа «Лагуны» разобраны, самолеты летят полные и перелет в бизнес-классе на рейсе Москва - Пхукет стоимостью 200 тысяч рублей в новогодний период пассажиров не смущает.

Поэтому сегодня маркетинговая стратегия тайцев направлена на уход в нишевые рынки, способные привлечь «дорогого» туриста. Оптимизма добавляет тот факт, что на российский рынок возвращаются «Тайские авиалинии» с рейсами на Пхукет, появляются новые чартерные программы, - и если бизнес делает уверенные шаги в этом направлении, значит рынок действительно перспективен».

Насколько оправданы ожидания тайцев в отношении возвращения былых показателей турпотока и роста в сегменте оздоровительного туризма, покажет время.

Татьяна СУШЕНЦОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Центральная Азия – Китай#Условия поставки газа в Китай#АЭС Китай#Поставки в Китай#Южная Корея#Китай#Россия - Китай#Китай импорт#Управление туризма департамента промышленности ХМАО-Югры#Корея#Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай#Северная Корея#Экспорт в Китай#Китай экспорт#Развитие туризма#Китай - Россия#АТР#Китай импорт нефти#Страны АТР#Таиланд#Нефтепродукты Китай#Китай роуминг#Туризм#Экспорт нефти Китай#Приморье#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56