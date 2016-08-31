Туризм в Таиланде меняет вектор

В 2015 году Таиланд посетило 882,5 тыс. россиян, что почти вдвое меньше прежних показателей. Причины понятны: падение рубля повлекло резкое удорожание перелетов и наземной программы, к тому же в 2015 году с российского рынка ушли сразу два авиаперевозчика, осуществлявших регулярные рейсы на этом направлении, – «Тайские линии» и «Трансаэро» – и сократилось количество чартерных программ. В феврале 2016-го наконец-то наметился 20-процентный рост, а в марте закрепился, это позволило ряду экспертов туристической отрасли сделать предположение о том, что былой поток возвращается. Однако сводная статистика по итогам семи месяцев дает основания полагать, что в лучшем случае в этом году удастся перешагнуть планку в 1 млн туристов, но о том, чтобы приблизиться к прежним, докризисным цифрам - 1,7-1,6 млн человек в 2013-м и 2014 году соответственно, речь пока не идет. Однако разворот на российском направлении тайцев радует.