Туризм в Таиланде меняет вектор

Гостей из России приезжает меньше, но денег они оставляют больше, и тайцы меняют стратегию привлечения туристов
В 2015 году Таиланд посетило на 45% меньше российских туристов по сравнению с пиковыми 2013-2014 годами. Для возвращения потока тайцы предлагают нашим соотечественникам взглянуть на возможности отдыха в этой стране шире, чем на излюбленный многими пляжный туризм. В августе Туристическое управление Таиланда провело в дальневосточных городах серию встреч по оздоровительному туризму Amazing Thailand Health&Wellness Roadshow Russian Far East. Одна из них прошла во Владивостоке, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
«Из 3 млн иностранных туристов, воспользовавшихся в 2015 году услугами оздоровительного и медицинского туризма, на россиян приходится не более 5%, а если говорить о дальневосточниках, то счет и вовсе идет всего лишь на сотни человек, и мы хотим исправить эту ситуацию», - говорит руководитель службы маркетинга Московского офиса Туристического управления Таиланда Константин КИНЕЛЬ.
Представители тайских медицинских центров и госпиталей знакомили туроператоров со своими возможностями в области диагностики организма, пластической хирургии, протезирования суставов, дерматологии, хирургической коррекции пола, лечении гепатитов и цирроза печени, стоматологии. А их коллеги из оздоровительных центров и спа-курортов из различных регионов страны рассказывали об успехах в области омоложения и очищения организма, исцеляющих массажных программах и практиках медитации.
Поможет ли разворот к новым направлениям вернуть в страну прежние потоки туристов, в том числе дальневосточных? Дальневосточники дают 30% турпотока
В 2015 году Таиланд посетило 882,5 тыс. россиян, что почти вдвое меньше прежних показателей. Причины понятны: падение рубля повлекло резкое удорожание перелетов и наземной программы, к тому же в 2015 году с российского рынка ушли сразу два авиаперевозчика, осуществлявших регулярные рейсы на этом направлении, – «Тайские линии» и «Трансаэро» – и сократилось количество чартерных программ. В феврале 2016-го наконец-то наметился 20-процентный рост, а в марте закрепился, это позволило ряду экспертов туристической отрасли сделать предположение о том, что былой поток возвращается. Однако сводная статистика по итогам семи месяцев дает основания полагать, что в лучшем случае в этом году удастся перешагнуть планку в 1 млн туристов, но о том, чтобы приблизиться к прежним, докризисным цифрам - 1,7-1,6 млн человек в 2013-м и 2014 году соответственно, речь пока не идет. Однако разворот на российском направлении тайцев радует.
«Если углубиться в статистику по российским туристам, то, вопреки расхожему стереотипу, число дальневосточников в общем потоке не так велико. На Дальний Восток и Сибирь приходится всего лишь 30%, оставшиеся 70% - жители западной части России, - рассказывает Константин Кинель. – Но, судя по результатам наших поездок по стране, медицинским и оздоровительным туризмом в Таиланде сибиряки и дальневосточники интересуются в большей степени, чем остальные россияне. Как правило, это программы омоложения, очищения организма и избавления от лишнего веса». Обогнать Корею
Главным конкурентом Таиланда в области медицинского туризма на дальневосточном рынке является Южная Корея. Участники роуд-шоу это прекрасно понимают, но уверены, что широкий спектр предлагаемых ими программ и доступные цены не останутся незамеченными, и главную проблему видят в слабой информированности дальневосточников о возможностях направления.
Однако те, кто бывал в Таиланде, знают, что стоимость медицинского обслуживания в этой стране демократичной не назовешь, неслучайно при оформлении медицинской страховки туристам рекомендуют выбирать сумму страхового покрытия размером $50 тыс., а не стандартную для большинства азиатских стран $30 тыс. И вопрос конкурентоспособности в сегменте лечебного туризма требует детального изучения.
А вот в области оздоровительного туризма Таиланд наверняка может конкурировать с соседями по региону, особенно если наладить сотрудничество российских и тайских медучреждений и сертифицировать тайские препараты на российском рынке. По словам организаторов, роуд-шоу по городам Дальнего Востока – первый маленький шажок, информирующий туроператоров о потенциале оздоровительного туризма, за этим последует приглашение дальневосточных медиков в Таиланд, чтобы они лично ознакомились с возможностями направления. Россиян стало меньше, но тратят они больше
Несмотря на то что количество российских туристов сократилось, денег они стали оставлять в стране больше, и это внушает тайцам оптимизм в отношении востребованности оздоровительного направления.
«Если сравнить 2015 год с 2014-м, то ежедневные расходы наших туристов в среднем выросли на 18%, - продолжает Константин Кинель. – Это особенно проявилось на фоне снижения числа т.н. экономтуристов, прилетающих чартерами. В этой связи регионы Таиланда чувствуют себя по-разному. Так, наиболее сильно пострадала Паттайя – минус 70% российского потока, а оставшиеся 30% туристов оставляют еще меньше денег, чем прежде: заплатить 20 тысяч рублей за горящий чартер – это одно, а психологически перестроиться на увеличившиеся вдвое цены (при оставшихся прежними доходах) – это другое. В этой связи все чаще российские туроператоры передают просьбы своих туристов о введении системы all inclusive, но в Таиланде она нецелесообразна, поскольку технология турбизнеса в этой стране рассчитана на то, чтобы вытащить гостя из отеля, предложив разнообразие ресторанов, развлечений и экскурсий за его территорией.
А вот на Пхукете, например, совсем другая ситуация: российский турпоток снизился не более чем на 15-20%, траты туристов растут, отели в дорогих курортных зонах типа «Лагуны» разобраны, самолеты летят полные и перелет в бизнес-классе на рейсе Москва - Пхукет стоимостью 200 тысяч рублей в новогодний период пассажиров не смущает.
Поэтому сегодня маркетинговая стратегия тайцев направлена на уход в нишевые рынки, способные привлечь «дорогого» туриста. Оптимизма добавляет тот факт, что на российский рынок возвращаются «Тайские авиалинии» с рейсами на Пхукет, появляются новые чартерные программы, - и если бизнес делает уверенные шаги в этом направлении, значит рынок действительно перспективен».
Насколько оправданы ожидания тайцев в отношении возвращения былых показателей турпотока и роста в сегменте оздоровительного туризма, покажет время.
Татьяна СУШЕНЦОВА.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.