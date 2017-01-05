Самый дорогой студенченский обед в России – во Владивостоке

Так, средняя стоимость обеда в столовых вузов и ссузов Приволжского, Северо-Западного, Уральского федерального округа составляет примерно 200 рублей. В Южном и Сибирском федеральном округе студенты платят за обед в среднем 250 рублей. Дешевле всего обеды обходятся для учащихся вузов и ссузов Северного Кавказа (в среднем 160 рублей), а дороже всего – на Дальнем Востоке (в кампусе ДВФУ во Владивостоке стоимость студенческого обеда может достигать 300 рублей).