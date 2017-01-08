Коллекторы не смогут применять физическую силу и психологическое давление

Закон ограничивает общение взыскателя с должником личными встречами не чаще одного раза в неделю, звонками не чаще двух раз в неделю. Запрещается общение с 20:00 до 9:00 в выходные дни, с 22:00 до 8:00 в будние дни. При этом коллектор обязан в течение трех лет хранить бумажные документы и аудиозаписи, подтверждающие взаимодействие с должником.