В Приморье продолжается прием документов в образовательные учреждения Минобороны

Традиционно для кандидатов существует возрастной ценз: для граждан, не проходивших военную службу, возраст ограничен 22 годами, прошедших военную службу в учебные заведения принимают в возрасте до 24 лет, а гражданам, проходящим военную службу по контракту, разрешено поступление до 27 лет. Прием документов завершится до конца мая.