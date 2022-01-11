Бухгалтер — больше не «милый»

В апреле прошлого года, во время локдауна, который был объявлен в марте, портал SuperJob.ru опросил людей, которые раньше не работали на удалёнке — хотите ли вы вернуться обратно в офис? 66% соискателей тогда сказали, что «да, конечно, очень хотим прямо сейчас, можете даже зарплату не платить, но пустите нас обратно в офис». Это было мнение большинства сотрудников во всех городах страны. Такой же опрос мы провели спустя чуть более года. Ответ был такой: более 54% людей, которые всё это время проработали на удалёнке, никогда и ни при каких условиях в офисы не хотят возвращаться.