Приморцев бесплатно учат новым профессиям

Всего за два месяца безработные приморцы могут бесплатно получить новую профессию. Помощь в этом им окажет краевое министерство профессионального образования и занятости населения.

С начала года такой возможность уже успели воспользоваться более 1 600 граждан, которые искали работу. Чтобы бесплатно освоить новую профессию, нужен статус безработного. При общении с инспектором службы занятости следует упомянуть, что вы желаете пройти профобучение. В ответ он выдаст направление к профконсультанту. Заявителю доступна консультация, где он может узнать о тех программах профобразования и курсах повышения квалификации, которые доступны на данный момент. Выбрав одну из них, он может записаться на интересующий его курс. Старт занятий происходит после комплектования групп, а также заключения госконтрактов по итогам торгов на образовательные услуги. В среднем курсы длятся около двух месяцев. Возможность приобрести новое образование особенно важна для тех граждан, у которых нет профессиональной квалификации или они попали в ситуацию, когда долго не могут найти работу. Также к курсам стоит присмотреться тем, кто по какой-либо причине потерял возможность работать по той квалификации, которой обладает. Кстати, в регионе успешно реализуется государственная программа «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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