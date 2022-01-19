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В Роспотребнадзоре Приморья рассказали, для кого "омикрон" более всего опасен

19 января 01:00
Фото: 1mediainvest.ru
Ведомство мониторит ситуацию, связанную с новым штаммом коронавируса, анализирует научный и практический опыт. Ведь информация об очередной «реинкарнации» COVID–19 постоянно обновляется.
  1. Чем отличается штамм «омикрон» от предыдущих штаммов?

— У штамма «омикрон» инкубационный период значительно короче, по предварительным данным он составляет от 2 до 5 дней в отличие от предыдущего варианта коронавируса, у которого инкубационный период составлял в среднем 6-8 дней.

— Штамм «омикрон» передаётся в 7 раз быстрее, по сравнению с циркулировавшим ранее штаммом «дельта».

— Человек, заболевший штаммом «омикрон», может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования.

  1. Насколько привитые и переболевшие защищены от штамма «омикрон»?

— Привитые или переболевшие COVID-19 могут быть инфицированы новым штаммом «омикрон», но в этом случае заболевание чаще всего протекает как сезонная респираторная инфекция — с незначительным повышением температуры и симптомами ОРВИ.

  1. Где новый штамм «омикрон» распространяется чаще всего?

— Штамм «омикрон» распространяется особенно интенсивно среди людей, у которых нет иммунитета после вакцинации или перенесенного заболевания.

  1. Кто в группе риска?

— Пожилые, люди с хроническими патологиями, не имеющие иммунной защиты.

— По сравнению с предыдущими штаммами, «омикроном» стали чаще болеть дети. Это видно по зарубежным статистическим данным.

  1. Можно ли как-то все помыть, почистить, чтобы убрать «омикрон»?

— В окружающей среде, на поверхностях «омикрон» уничтожается привычными дезинфицирующими средствами, как промышленными, так и бытовыми.

  1. Как передается штамм «омикрон»? Он какой-то особенный?

— Механизмы передачи штамма «омикрон» такие же, как у предыдущих штаммов. Это воздушно-капельный путь передачи, то есть мельчайшие капельки жидкости, выделяемые из носа и рта больного, которые попадают на слизистые окружающих.

  1. Где проще всего заразиться «омикроном»?

— В связи с более высокой заразностью штамма «омикрон» вероятность заразиться в помещениях, где находится много людей, возрастает.

Роспотребнадзор напоминает, что очень важно соблюдать простые правила, чтобы сохранить здоровье своё и окружающих — мыть руки, носить маску, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию, избегать массового скопления людей.

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#Новости#Ковид#Приморье#Здоровье и экология
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