В Роспотребнадзоре Приморья рассказали, для кого "омикрон" более всего опасен

— У штамма «омикрон» инкубационный период значительно короче, по предварительным данным он составляет от 2 до 5 дней в отличие от предыдущего варианта коронавируса, у которого инкубационный период составлял в среднем 6-8 дней.
— Штамм «омикрон» передаётся в 7 раз быстрее, по сравнению с циркулировавшим ранее штаммом «дельта».
— Человек, заболевший штаммом «омикрон», может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования.
— Привитые или переболевшие COVID-19 могут быть инфицированы новым штаммом «омикрон», но в этом случае заболевание чаще всего протекает как сезонная респираторная инфекция — с незначительным повышением температуры и симптомами ОРВИ.
— Штамм «омикрон» распространяется особенно интенсивно среди людей, у которых нет иммунитета после вакцинации или перенесенного заболевания.
— Пожилые, люди с хроническими патологиями, не имеющие иммунной защиты.
— По сравнению с предыдущими штаммами, «омикроном» стали чаще болеть дети. Это видно по зарубежным статистическим данным.
— В окружающей среде, на поверхностях «омикрон» уничтожается привычными дезинфицирующими средствами, как промышленными, так и бытовыми.
— Механизмы передачи штамма «омикрон» такие же, как у предыдущих штаммов. Это воздушно-капельный путь передачи, то есть мельчайшие капельки жидкости, выделяемые из носа и рта больного, которые попадают на слизистые окружающих.
— В связи с более высокой заразностью штамма «омикрон» вероятность заразиться в помещениях, где находится много людей, возрастает.
Роспотребнадзор напоминает, что очень важно соблюдать простые правила, чтобы сохранить здоровье своё и окружающих — мыть руки, носить маску, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию, избегать массового скопления людей.