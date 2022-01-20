Алексей Чекунков: поможем городам ДФО реализовывать все перспективные идеи

— Рост цен на широкую линейку товаров и продуктов связан не столько с задержкой грузов в портах, сколько с нарушением глобальных цепочек поставок из-за пандемии. Мы видим всплеск инфляции по всему миру. Например, потребительская инфляция в США в 2021 году составила 7% — это максимум за последние 40 лет. В 2020 году аналогичный инфляционный индекс не превышал 1,3% — то есть за год вырос в пять раз. В целях стимулирования экономики правительства и центробанки всего мира значительно увеличили денежную массу. И количество денег, поделённое на объём товаров, очевидно, приводит к тому, что единица товара стоит дороже. Однако сейчас налицо признаки разворота ситуации в обратную сторону. Банк России поднимает процентную ставку, и центробанки крупных стран говорят об ужесточении денежно-кредитной политики. Период монетарного давления на цены можно считать подходящим к концу. С точки зрения предложения рынок адаптируется. Компании, пострадавшие из-за пандемии и столкнувшиеся с нехваткой товаров, такие, например, как потребители электронных микросхем, уже открывают новые производства, диверсифицируют географию производственных мощностей. В течение двух-трёх лет они перестроят цепочки снабжения, чтобы снять риски дефицита в будущем. Рынок — это очень адаптивный механизм. Мы стараемся задействовать рыночные инструменты, чтобы максимально эффективно решать стоящие перед нами задачи. Будь то увеличение строительства жилья на Дальнем Востоке, обеспечение северного завоза или стимулирование глубокой переработки.