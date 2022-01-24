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Хабаровск озолотился

24 января 07:03
Фото: https://pixabay.com
В 2021 году в Хабаровском крае было добыто 26,9 тонны золота. Этот объём почти на 10% превысил итог позапрошлого года и стал историческим рекордом за всё время добычи этого драгметалла в регионе.

Как сообщили в министерстве природных ресурсов края, это регионе, в прошлом году успешно сложился промывочный сезон для артели старателей «Альфа», предприятий «Прибрежная», «Восток», «ДВ Ресурсы». Также возобновила работы компания «Золото Керби». В итоге за время промывочного сезона было добыто 357,2 кг россыпного золота.

Кроме того, значительно увеличили объемы добытчики рудного золота: ООО «НГК Ресурс», ООО «Белая Гора», АО «Охотская ГГК». Последняя в минувшем году увеличила добычу на 25,9% за счёт расширения своих производственных мощностей. Компания начала разработку на своем новом участке Кундуми, расположенном в Аяно-Майском районе. Добыча золота АО «Многовершинное» в 2021 году выросла сразу на 36,2% к уровню 2020 года. Свой успех предприятие объясняет вводом в эксплуатацию рудного тела с высоким содержанием золота.

— В настоящее время в сфере недропользования в Хабаровском крае реализуется 14 инвестиционных проектов, шесть из них крупные и высокой степени готовности. Общий объём инвестиций превышает 420 млрд рублей. Мощность вводимых производств превысит 11 тонн золота в год, — отметил и. о. министра природных ресурсов края Александр Леонтьев.

Добыча золота в Хабаровском крае ведётся в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Охотском, Николаевском, Ульчском, им. Полины Осипенко, Ванинском, Комсомольском, им. Лазо и Верхнебуреинском районах.

Помимо золота, в регионе добывают серебро, олово и медь. По данным минприроды Хабаровского края, налоговые платежи в бюджет региона от горнодобывающей отрасли за 2021 год ожидаются на уровне 11,1 млрд рублей — почти на 12% больше, чем в 2020 году.

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