Хабаровск озолотился

Кроме того, значительно увеличили объемы добытчики рудного золота: ООО «НГК Ресурс», ООО «Белая Гора», АО «Охотская ГГК». Последняя в минувшем году увеличила добычу на 25,9% за счёт расширения своих производственных мощностей. Компания начала разработку на своем новом участке Кундуми, расположенном в Аяно-Майском районе. Добыча золота АО «Многовершинное» в 2021 году выросла сразу на 36,2% к уровню 2020 года. Свой успех предприятие объясняет вводом в эксплуатацию рудного тела с высоким содержанием золота.