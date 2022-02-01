В Приморье нарастает «пятая волна» COVID-19 — телефонные линии поликлиник перегружены

Медики подчёркивают, что количество звонков на телефоны поликлиник края существенно увеличилось. В понедельник, 31 января, время ожидания занимало, в среднем, до 10 минут, линии были перегружены. При этом дозвон в службу «122» занимал менее 1 минуты. Поэтому специалисты рекомендуют при необходимости обратиться в поликлинику звонить именно по номеру: 122. Операторы ответят на вопросы, запишут по необходимости на приём или оформят вызов врача на дом, сообщат график работы медицинских организаций, пунктов вакцинации.