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В Приморье нарастает «пятая волна» COVID-19 — телефонные линии поликлиник перегружены

1 февраля 01:56
Фото: 1mediainvest.ru
В Приморье за последние сутки выявлен 501 заболевший новой коронавирусной инфекцией. Впервые за время пандемии регистрируется такой рост числа больных с диагнозом COVID-19, отметили в пресс-службе края.

По данным оперативного штаба на 1 февраля, всего с начала эпидемии COVID-19 заразились 112 797 жителей края. Не справились с инфекцией 1 710 человек.

Кроме того, медики также отмечают, что за неделю на четверть возросло число приморцев, обратившихся с симптомами ОРВИ в инфекционные кабинеты детских и взрослых поликлиник, амбулаторные инфекционные центры.

Медики подчёркивают, что количество звонков на телефоны поликлиник края существенно увеличилось. В понедельник, 31 января, время ожидания занимало, в среднем, до 10 минут, линии были перегружены. При этом дозвон в службу «122» занимал менее 1 минуты. Поэтому специалисты рекомендуют при необходимости обратиться в поликлинику звонить именно по номеру: 122. Операторы ответят на вопросы, запишут по необходимости на приём или оформят вызов врача на дом, сообщат график работы медицинских организаций, пунктов вакцинации.

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#Новости#Пандемия#Ковид#Приморье#Здоровье и экология
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