Светлана Красицкая: Наши инициативы помогают улучшить демографическую ситуацию в крае

В Приморье продолжается реализация пилотного проекта «Репродуктивное здоровье», цель которого – улучшение демографической ситуации в регионе. Ожидается, что благодаря мерам, принятым в рамках «Репродуктивного здоровья», число новорождённых в крае увеличится на 4,5 тысячи человек.
Приморский край стал шестым в стране, где запущен проект. Он комплексный, для его успешного осуществления необходимо взаимодействия целого ряда региональных ведомств – министерства труда и социальной политики, здравоохранения, образования, культуры, молодёжной политики.
В Приморье в эту работу уже активно включились краевые министерство здравоохранения и министерство труда и социальной политики. Участие медиков в проекте понятно: увеличения рождаемости включает немало оздоровительных и профилактических мер по сохранению репродуктивного здоровья у подростков, людей репродуктивного возраста. Каков вклад в улучшение демографической ситуации в крае министерства труда и социальной политики Приморья, рассказала в интервью «Золотому Рогу» глава ведомства Светлана Красицкая.
– Как помогают инициативы краевого Минтруда улучшить демографическую ситуацию в крае?
– В зоне ответственности министерства труда и социальной политики Приморского края – социально-экономическая поддержка семей. Значение социальной составляющей трудно переоценить. Сами медики говорят, что здоровье определяется, как общее состояние физического, психологического и социального благополучия. Обеспечить социальное благополучие семей и призвана поддержка министерства труда и социальной политики. На Дальнем Востоке отмечается отток населения. Чтобы повернуть демографическую ситуацию обратно, наш край стал одной из территорий, где реализуется пилотный проект «Репродуктивное здоровье». В его рамках задача нашего министерства – поддержать семьи с детьми. Ведь рождение ребёнка однозначно повлечёт траты, и немалые, а доходы вряд ли увеличатся, поскольку маме придётся какое-то время посвятить себя только малышу. Мы предоставляем большой объём мер поддержки семьям с детьми, а также желающим стать родителями. В этот блок включены материальные и нематериальные виды помощи. Почти 96 тысяч семей с детьми получают различные выплаты и льготы. Обращу внимание, что мы помогаем не только семьям с небольшими доходами. Например, при рождении первого ребёнка выплачиваем два региональных прожиточных минимума, а это свыше 36 тысяч рублей.
– Много ли в крае многодетных семей?
– Благодаря федеральным и местным мерам поддержки в Приморье появляется больше многодетных семей. На сегодня их в крае более 21 тысячи, из них пользуются различными мерами социальной поддержки свыше 11 тысяч родителей с детьми. Мы считаем, что в крае сформирован довольно значимый пакет мер поддержки многодетных семей. Для многодетных при выплате пособий и компенсаций мы рассчитываем помощь исходя из доходов семьи не менее двух прожиточных минимумов. При выплате ежемесячных денежных выплат на 3-го и последующих детей, рассчитываем исходя из совокупного дохода в 42 тысячи на каждого члена семьи. То есть, если пять человек в семье, и доход менее 210 тысяч, то уже имеют право на меры региональной поддержки.
– На сегодня есть оптимистические новости в демографической ситуации в Приморье?
– Наблюдая статистику 2022 года, с удовольствием отмечаем, что в этом году впервые за последние три года пошёл прирост рождаемости первенцев в приморских семьях – более чем на 200 малышей больше по сравнению с прошлыми годами. Также стало больше рождаться третьих и последующих детей в приморских семьях. Рождение вторых – пока отстаём от прошлогодних показателей.
– Как разрабатываются меры поддержки семей с детьми, откуда берётся понимание, какие виды поддержки и в какой ситуации оказывать?
– Мы постоянно мониторим ситуацию с приростом детского населения Приморья. И отсюда идут идеи по предложению пакетов мер поддержки. Например, в 2019 году для жителей ДФО появился «Дальневосточный пакет», куда вошла единовременная выплата на первого ребенка, региональный материнский капитал при рождении второго ребёнка – это дополнительно получается 30% от федерального материнского капитала.
– Есть ли какие-то совсем новые предложения?
– Да, конечно, мы хотим предложить такую меру поддержки, как «Подарок новорождённому». Мы изучали практику регионов, где такая поддержка стала очень популярной и родители о ней хорошо отзываются. Мы проводили соответствующий опрос в крае, его участники также оценивают такую помощь, как актуальную. Мы уже прорабатываем нормативно-правовые акты по этому вопросу.
«Подарок для новорождённого» планируем пока для семей с доходом ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи. Посмотрим, насколько такая мера поддержки станет необходимой. Мы не будем делать сам подарок – собирать коробку с пелёнками, подгузниками, чепцами и распашонками – ведь у людей разные запросы и нужды. Решили, что это будет электронный сертификат на 10 тысяч рублей. И семья сама сможет выбрать, что надо приобрести для малышей от рождения до года. В этот проект войдут детские магазины, в том числе интернет-магазины, поскольку не все приморцы могут нужные покупки совершить в формате офлайн. Этот проект мы прорабатываем с краевым министерством промышленности – они будут подключать торговые предприятия, которые смогут зайти в этот проект по определённым показателям и критериям.
– Участвует ли ваше министерство в реализации национального проекта «Демография»?
– Да, участвуем, молодым и многодетным семьям предусмотрены различные меры государственной поддержки по национальному проекту «Демография». Мы производим ряд выплат в его рамках, но хотим усовершенствовать процедуру, сделать её проще и удобнее для людей, чтобы им не приходилось приходить к нам с документами, подтверждающими расходы, а сразу получали выплату.
– Какие ещё меры поддержки увеличения рождаемости детей в крае?
– Мы оказываем не только финансовую поддержку семьям с детьми, но и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В частности, мы наполнили проект «Репродуктивное здоровье» такими мероприятиями, как прокат вещей – у нас есть «Вырастайка», «Радуга детства», «Благотворительный склад». Недавно проводили на базе КГБУСО «СРЦН «Парус надежды» семейный базар, где совместно с некоммерческой организацией собирали вещи для семей, оказавшихся в трудной ситуации. Но это не так, что приходи и забирай. А точечно выполняли запросы семей, и доставляли им требуемое, неважно, где они проживают. У нас были получатели и в отдалённых территориях Приморья, например, в Тернейском районе. Эта помощь очень востребована, и это, конечно, наш посильный вклад в поддержку семей с детьми, тем самым, в улучшение демографической ситуации в регионе.
Отметим, что в регионе активно реализуется госпрограмма «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы.
Записала Татьяна ЯРМОЛЕНКО