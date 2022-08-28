Светлана Красицкая: Наши инициативы помогают улучшить демографическую ситуацию в крае

«Подарок для новорождённого» планируем пока для семей с доходом ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи. Посмотрим, насколько такая мера поддержки станет необходимой. Мы не будем делать сам подарок – собирать коробку с пелёнками, подгузниками, чепцами и распашонками – ведь у людей разные запросы и нужды. Решили, что это будет электронный сертификат на 10 тысяч рублей. И семья сама сможет выбрать, что надо приобрести для малышей от рождения до года. В этот проект войдут детские магазины, в том числе интернет-магазины, поскольку не все приморцы могут нужные покупки совершить в формате офлайн. Этот проект мы прорабатываем с краевым министерством промышленности – они будут подключать торговые предприятия, которые смогут зайти в этот проект по определённым показателям и критериям.