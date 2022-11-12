Дорогу осилит идущий – глава минлесхоза Приморья
Министр лесного хозяйства Приморского края Константин Степанов рассказал «Золотому Рогу» об особенностях пожароопасного сезона, объяснил причины возгораний на местности и отметил, как с этой проблемой борются в регионе.
– Мы опять видим, как приморские пожарные борются с лесными пожарами. Константин Юрьевич, какая сейчас обстановка?
– В целом, обстановка гораздо спокойнее, чем весной, но это не повод расслабляться. С этого года у нас переданы органам власти полномочия по тушению как лесных пожаров, так и всех остальных ландшафтных. Соответственно, количество термоточек у нас достаточно высокое, из них не более 10% приходится на лес. Точнее – на одну термоточку лесную приходится 10 термоточек на сопредельных территориях. Для нас это большая проблема, потому что в рамках своих полномочий мы влияем на те пожары, которые приходят в лес либо уже в лесу возникли, но зависим мы, к сожалению, от всех ландшафтных пожаров.
– Что больше всего горит? Где эти термоточки?
– По большей части, конечно же, горят сельхозяйственные угодья, муниципальные территории, там, где происходят неконтролируемые отжиги, но мы их по факту фиксируем как поджоги. Лесных пожаров относительно немного, а условия их распространения комфортны для тушения (в сравнении с весной).
Тем не менее, в этом году 60 тыс. га – мы значительно превысили прошлогодние показатели. Это не показатель качества плохой работы. Оперативность тушения у нас выше, чем средняя по стране, на 15% . Кроме того, мы ещё и оказывали помощь регионам. На такой же площади мы тушили пожары на территории Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Красноярска, Чукотки, Камчатки. Поэтому в плане организации тушения всё в порядке. У нас прошло расширенное заседание правительства на эту тему и решением губернатора Приморского края были поставлены задачи всем уполномоченным органам, муниципалитетам, которые вовлечены в процесс. Каждый в своей зоне ответственности будет активно применять меры профилактики. То есть задача – не потушить вовремя, а не поджечь. Здесь будут приниматься меры воздействия к сельхозтоваропроизводителям в первую очередь. К каким-то должностным лицам, которые раньше позволяли себе под видом отжига делать просто поджоги, и конечно же, к тем, кто не соблюдает меры пожарной безопасности, то есть к физлицам, находящимся на отдыхе в лесах.
С мая 2022 года увеличена административная ответственность для физических лиц, им больше всего уделили внимание. Штраф был поднят в 10 раз: теперь можно «пожарить шашлыки», нарушив меры пожарной безопасности, и заплатить за это 30000 рублей. Если же это зелёный лесопарковый пояс, в основном вокруг Владивостока такие территории посещаются, либо это произошло в особый противопожарный режим, тогда есть шанс расстаться с 50000 рублей.
– То есть для физического лица, даже если не введён особый противопожарный режим, штраф все равно будет 30000 рублей, а при введённом противопожарном режиме он составит все 50000 рублей?
– Да, запрещается разведение открытого огня с момента открытия пожароопасного периода. Он открыт у нас ранней весной и будет закрыт после установления устойчивого снегового покрова, то есть когда уже риска возникновения пожаров не будет. Поэтому, прежде чем отправляться в лес, рекомендую ознакомиться с правилами пожарной безопасности в лесах, потому что ответственность достаточно серьезная. Разговор у лесных инспекторов с нарушителями ёмкий, содержательный и очень короткий.
– Сейчас противопожарный режим введён в трёх муниципалитетах Приморского края: Чугуевка, Лазовский район и Ольгинский округ. То есть если физическое лицо за правонарушение на этих территориях заплатит 50000 рублей, то юридическое лицо сколько должно будет выплатить?
– До миллиона рублей.
– А если это произошло на других территориях, где не введён особый противопожарный режим?
– До 400000 рублей.
– Недавно у нас проходили бюджетные слушания, в которых ваше министерство тоже принимало участие. Какие средства закладываются на следующий год в бюджет? Как вы можете улучшить свою работу в следующем году?
– В целом 2022 год для нас – переломный, знаковый, и я бы назвал его удачным. Благодаря вниманию главы региона, председателя правительства у нас увеличилось финансирование. Мы подняли заработную плату лесничим, инженерно-техническим работникам в полтора-два раза. Раньше это были совершенно несуразные деньги – 20000-25000 рублей, сейчас помощник лесничего получает от 40000 рублей, лесничий-участковый – 50000 рублей, инженер в лесничества – 60000 рублей. Лесные пожарные получают от 40000 рублей при условии, что ничего не горит. В этом году они хорошо поработали на пожарах за пределами региона. Конечно же, там фонд оплаты труда совершенно иной.
Повторюсь, что это благодаря тому, что и качество их работы не вызывает нареканий, поэтому всегда есть потребность в наших услугах и обеспечена оперативность реагирования. То есть – сегодня команда, а завтра уже полетели. Поэтому мы и востребованы по количеству человекодней в рамках противопожарного маневрирования, мы в пределах макрорегиона – лидеры в этом году, да и в прошлом тоже.
По бюджетным слушаниям у нас суммы не снизились, а это уже успех с учётом сложившейся ситуации. Это значит, что мы сможем продолжать формировать мотивированные коллективы и продолжать набор наших сотрудников. Им теперь нет необходимости искать подработку. Мы понимаем, что в поселке те же 50000 рублей – это достойная заработная плата. В этом году, как и в прошлом, у нас всё будет хорошо с запчастями и топливом, мы не испытываем каких-то стрессовых ограничений. Соответственно, нет этой плохой традиции, которая была когда-то давно – ходить с протянутой рукой за лесопользователем и просить канистру солярки или ведро бензина. У нас всё есть теперь своё. Есть над чем работать, есть необходимость в ремонте и обновлении парка техники, основные наши средства, недвижимость требуют внимания пристального, но «дорогу осилит идущий».
– Много ли людей пришли работать после увеличения заработной платы?
– Нет, у нас прошла реорганизация. Мы упорядочили структуру привязки к основным задачам. То есть на тех территориях, которые удалённые, где большой объём заготовки, много нарушений, требуется постоянное присутствие, там мы нарастили численность персонала. Увеличение зарплаты помогло, конечно же, людей замотивировать.
– Расскажите подробнее о карте горения Приморского края. Что это такое? Где её можно найти и посмотреть?
– Для того, чтобы проблематику транслировать в задачу, наши специалисты совместно с фондом дикой природы отрисовали за 10 лет все контуры пожаров из всевозможных источников, более 38 тыс. контуров. Причём не просто точки, а именно площади отрисовали. Сейчас эта карта доступна на сайте нашего министерства. Она позволяет прогнозировать пожары. Можем также проектировать мероприятия противопожарного обустройства с помощью этой карты. В этом году мы её испытали – прогноз практически стопроцентный, то есть в одних и тех же местах возникают пожары.
– То есть, к примеру, сельхозпроизводитель на протяжении 10 лет отжигал свои поля, а вы в этом году знаете, что ситуация повторится и можете это предотвратить?
– Наверняка те, кто интересуется лесным хозяйством, слышали и помнят реакцию губернатора Приморского края на возможность или невозможность отжигов. Думаю, что мы этой возможности отжигов всех нерадивых, скажем так, лесопользователей лешим. Логика очень простая, конечно: люди пытаются облегчить себе технологический процесс, упростить жизнь, сократить затраты. У Олега Николаевича Кожемяко есть положительная практика в Амурской области, где он точно так же отжиги запретил или максимально ограничил. Через определённый период меняется лесорастительная обстановка, где кустарник либо молодой лес вырастает. Там он уже не подвержен ежегодным палам, в отжигах необходимость пропадает. Что-то похожее будет и у нас.
Взамен отжигов есть, в конце концов, способы сделать минерализованную поверхность вокруг посёлка тяжёлой техникой. Совсем необязательно всё подряд палить. Сил и средств для того, чтобы эти отжиги были контролируемы, как правило, у муниципалитета или у сельхозтоваропроизводителей нет. Перечень готовится большой. И это будет такая мини-революция в борьбе с пожарами. Бороться будут все ответственные лица, и спрос будет со всех ответственных лиц, все мы знаем, что весна-осень – это поджоги. Летом у нас бывают грозовые пожары, и то – на северах пожар – это экзотика. Каждый пожар будет фиксироваться дежурной частью ОМВД, по каждому пожару будет проводиться расследование. Лица, у которых есть права на какой-либо земельный участок и там возникла термоточка, в кратчайшие сроки будут объяснять, как так получилось. Думаю, это будет правильная, хорошая мотивация.
– И эти правонарушители смогут посмотреть на карту горения и найти себя?
– Сейчас совместно с минцифры, министерством ГОиЧС, с ООО «Цифровое Приморье» реализуется программный продукт, который позволит администрировать все эти термоточки. Он уже позволяет их видеть в привязке к категориям земель. То есть ответственные органы власти муниципалитета уже видят, где у них, кто что жжёт, а дальнейшая доработка этого продукта – это возможность администрировать статус термоточек (обслуживается она или потушена, подтвердилась или не подтвердилась).
Ещё мы хотим сделать чат-бот, который позволит рассылать сообщения, что на вашей поднадзорной территории происходит пожар. Это тоже возможно в автоматическом режиме, технически не очень сложно. У каждой территории, на наш взгляд, должен быть ответственный орган власти. Все они будут участвовать в профилактике пожара, потому что в десять раз увеличить затраты на тушение никто не позволит – это неразумно и нереально. Сейчас бюджет нашего подведа, который тушит лесные пожары, составляет 650 млн рублей на следующий год.