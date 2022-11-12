Дорогу осилит идущий – глава минлесхоза Приморья

Тем не менее, в этом году 60 тыс. га – мы значительно превысили прошлогодние показатели. Это не показатель качества плохой работы. Оперативность тушения у нас выше, чем средняя по стране, на 15% . Кроме того, мы ещё и оказывали помощь регионам. На такой же площади мы тушили пожары на территории Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Красноярска, Чукотки, Камчатки. Поэтому в плане организации тушения всё в порядке. У нас прошло расширенное заседание правительства на эту тему и решением губернатора Приморского края были поставлены задачи всем уполномоченным органам, муниципалитетам, которые вовлечены в процесс. Каждый в своей зоне ответственности будет активно применять меры профилактики. То есть задача – не потушить вовремя, а не поджечь. Здесь будут приниматься меры воздействия к сельхозтоваропроизводителям в первую очередь. К каким-то должностным лицам, которые раньше позволяли себе под видом отжига делать просто поджоги, и конечно же, к тем, кто не соблюдает меры пожарной безопасности, то есть к физлицам, находящимся на отдыхе в лесах.