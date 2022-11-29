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Итоги Джазового фестиваля во Владивостоке
Сегодня, 01:29
Фото: zr.media
На протяжении двух недель в столице Дальнего Востока играли джазовые музыканты: звучали импровизации на фортепиано, звучал контрабас и пели красивые певицы.
Сюжет
Музыка
Пришла пора подвести итоги такого классного и масштабного события.
#Культура
#Музыка
#Джаз
#Приморский край
#Владивосток
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