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Владимир Исаков рассказал кого можно назвать «идеальным соседом»

28 апреля 2023, 05:50
Руководитель Федерации профсоюзов Приморья Владимир Исаков рассказал в своем телеграмм-канале о новой инициативе, которая рассматривается в Госдуме. Законодатели прорабатывают проект закона о соблюдении тишины и покоя граждан.

Предлагается для всех регионов установить единое время запрета на шум с 22.00 до 7.00. В ночное время нельзя будет громко включать телевизор, слушать музыку, кричать, петь и запускать салюты.

«Считаю, что нужно определить допустимые уровни шума, а также избежать ситуаций, когда соседи начнут жаловаться друг на друга без повода», — написал Владимир Исаков.

Проведение громких строительных работ планируют разрешить только в будние дни с 09.00 до 19.00 с обязательным перерывом с 13.00 до 15.00. В выходные и праздники такие работы запретят. Управляющие компании будут проводить профилактические беседы с нарушителями и составлять акты.

#Общество#Новости#Приморский край#Владимир Исаков
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