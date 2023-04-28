Владимир Исаков рассказал кого можно назвать «идеальным соседом»

Проведение громких строительных работ планируют разрешить только в будние дни с 09.00 до 19.00 с обязательным перерывом с 13.00 до 15.00. В выходные и праздники такие работы запретят. Управляющие компании будут проводить профилактические беседы с нарушителями и составлять акты.