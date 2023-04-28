Владимир Исаков рассказал кого можно назвать «идеальным соседом»

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 05:52
Предлагается для всех регионов установить единое время запрета на шум с 22.00 до 7.00. В ночное время нельзя будет громко включать телевизор, слушать музыку, кричать, петь и запускать салюты.
«Считаю, что нужно определить допустимые уровни шума, а также избежать ситуаций, когда соседи начнут жаловаться друг на друга без повода», — написал Владимир Исаков.
Проведение громких строительных работ планируют разрешить только в будние дни с 09.00 до 19.00 с обязательным перерывом с 13.00 до 15.00. В выходные и праздники такие работы запретят. Управляющие компании будут проводить профилактические беседы с нарушителями и составлять акты.