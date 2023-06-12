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«Несмотря на дождь»: главная площадь Владивостока готова к празднованию Дня России

12 июня 2023, 02:32
Главную площадь Владивостока уже подготовили к проведению праздника в честь Дня России. Жителей и гостей города ждут различные развлечения и концерт.
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Город

Главная площадь Владивостока уже готова встречать гостей на празднике, посвящённому Дню России.

С 12:00 начнутся мастер-классы. Для людей оформили тематические фотозоны и патриотические локальные площадки. За веселье отвечают аниматоры, для малышей организованы детские конкурсы. Местные творческие коллективы выступят с концертной программой.

«Изюминкой» вечера станет концерт Олега Чубыкина. В 20:00 он выступит со своими песнями и мелодиями.

Кроме главной площади, праздничную программу можно посетить в посёлке Подножье на Русском острове. Там она пройдёт с 14 до 17 часов.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что депутаты Думы Владивостока поздравили жителей города с Днём России.

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#Город#День России#Новости#Приморский край#Владивосток
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