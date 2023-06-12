«Несмотря на дождь»: главная площадь Владивостока готова к празднованию Дня России

Posted Вчера, 02:32
Published Вчера, 02:32
Modified Сегодня, 02:41
Updated Сегодня, 02:41
Главная площадь Владивостока уже готова встречать гостей на празднике, посвящённому Дню России.
С 12:00 начнутся мастер-классы. Для людей оформили тематические фотозоны и патриотические локальные площадки. За веселье отвечают аниматоры, для малышей организованы детские конкурсы. Местные творческие коллективы выступят с концертной программой.
«Изюминкой» вечера станет концерт Олега Чубыкина. В 20:00 он выступит со своими песнями и мелодиями.
Кроме главной площади, праздничную программу можно посетить в посёлке Подножье на Русском острове. Там она пройдёт с 14 до 17 часов.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что депутаты Думы Владивостока поздравили жителей города с Днём России.