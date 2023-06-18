Профсоюзу работников культуры Приморья — 70

«Одно из важнейших направлений нашей работы касается роста заработной платы в отрасли. Не секрет, что из-за низкой оплаты труда, — а работники часто вынуждены трудиться не на полную ставку, а всего лишь на ее часть — 0,75, 05 или даже 0,25 процентов, — мы теряем профессионалов. Те, кто остаются — настоящие энтузиасты своего дела, и мы обязаны им помогать. Будем и дальше биться за их интересы, акцентируя на этом внимание краевой власти и заручаясь поддержкой работодателей», — сказала председатель Приморской краевой организации профсоюза работников культуры Людмила Калинина.