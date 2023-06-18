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Posted 18 июня 01:29

Published 18 июня 01:29

Modified Сегодня, 01:30

Updated Сегодня, 01:30

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Профсоюзу работников культуры Приморья — 70

18 июня 2023, 01:29
Фото: ФППК
70 лет отмечает профсоюз работников культуры Приморья. Он объединяет артистов, художников, музыкантов, сотрудников домов культуры и спортивных организаций, музейных, библиотечных и архивных работников, полиграфистов, книгоиздателей, преподавателей и студентов профильных учебных заведений края.

«Одно из важнейших направлений нашей работы касается роста заработной платы в отрасли. Не секрет, что из-за низкой оплаты труда, — а работники часто вынуждены трудиться не на полную ставку, а всего лишь на ее часть — 0,75, 05 или даже 0,25 процентов, — мы теряем профессионалов. Те, кто остаются — настоящие энтузиасты своего дела, и мы обязаны им помогать. Будем и дальше биться за их интересы, акцентируя на этом внимание краевой власти и заручаясь поддержкой работодателей», — сказала председатель Приморской краевой организации профсоюза работников культуры Людмила Калинина.

Вместе с министерством культуры региона отраслевой профсоюз провел большую работу по изысканию средств на выполнение майских указов Президента. Разработали нормативные правовые акты о внесении изменений в оплату труда работников, ввели для некоторых организаций — например, библиотек — типовые нормы оплаты труда, подготовили макеты штатных расписаний для учреждений культуры.

Также совместными усилиями удалось включить дополнения в краевой закон о социальной поддержке льготных категорий приморцев, который определил в том числе и ряд гарантий для работников культуры.

Представители профсоюза регулярно поднимают вопросы о недостаточном финансировании учреждений культуры на Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, во время встреч с губернатором региона. Это позволяет добиваться увеличения размера ежегодной индексации. Также, например, удалось снизить нормы часов за ставку для педагогов и концертмейстеров, которая была значительно выше, чем у учителей общеобразовательных школ.

Отметим также, что на федеральном уровне Профсоюз работников культуры РФ поддержал Минкульт в части обеспечения финансирования на 2023 финансовый год. Так, на реализацию госпрограммы «Развитие культуры» будет направлено более 500 млрд. руб.

Кроме того, Общероссийский профсоюз выступил с инициативой о восстановлении права на досрочную страховую пенсию по старости преподавателей детских школ искусств — с учетом высокой психоэмоциональной напряженности их труда и в целях обеспечения социальной справедливости.

А также держит на контроле вопрос нововведений по регулированию трудовых отношений в творческих коллективах — прежде всего, в репертуарных театрах. Профсоюз не только выступил против введения института оценки востребованности в отношении отдельных категорий творческих работников, но и добился приостановки принятия соответствующего законопроекта. Это помогло предотвратить массовые увольнения творческих работников театров и цирков по всей стране.

#Общество#Новости#Приморский край
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