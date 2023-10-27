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Во Владивостоке проходят антитеррористические учения

Люди в форме: что происходит сейчас на улицах Владивостока — оперативный штаб

27 октября 2023, 00:20
Фото: 1MI

Во Владивостоке проходят антитеррористические учения

На улицах Владивостока можно встретить людей в форме и даже с автоматами. А также стать свидетелем «задержаний».

В администрации города сообщили, что бояться этого не нужно — сейчас идут антитеррористические учения по всему Приморью. Их организовал штаб Национального антитеррористического комитета в Приморском крае.

«На учениях будет реализован комплекс оперативных и практических мероприятий по пресечению деятельности вероятных террористических групп, намеревающихся совершить террористические акты на объектах городского округа», — уточнили специалисты.

Отметим, что оперштаб дальневосточной столицы просит с пониманием отнестись к возможным неудобствам, связанным с этим.

#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Находка#Неудобства
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