Люди в форме: что происходит сейчас на улицах Владивостока — оперативный штаб

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В администрации города сообщили, что бояться этого не нужно — сейчас идут антитеррористические учения по всему Приморью. Их организовал штаб Национального антитеррористического комитета в Приморском крае.
«На учениях будет реализован комплекс оперативных и практических мероприятий по пресечению деятельности вероятных террористических групп, намеревающихся совершить террористические акты на объектах городского округа», — уточнили специалисты.
Отметим, что оперштаб дальневосточной столицы просит с пониманием отнестись к возможным неудобствам, связанным с этим.