zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:11

Published Сегодня, 10:11

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Путин: к 2030 году МРОТ должен увеличиться до 35 тысяч рублей

Путин: к 2030 году МРОТ должен увеличиться до 35 тысяч рублей

29 февраля 2024, 10:11
Президент Российской Федерации выступает с посланием Федеральному собранию. Меньше чем за час глава государства сделал ряд важных для страны заявлений.

В частности, Владимир Путин сделал акценты на необходимости поднятия заработных плат.

Темпы и качество роста позволяют надеяться, что уже в ближайшей перспективе мы сможем сделать еще один шаг вперед — войдем в четверку крупнейших экономических держав мира. Но такое развитие должно прямо конвертироваться в рост доходов семей граждан.
Доля зарплат в ВВП должна возрасти. С 2020 года МРОТ вырос в 1,5 раза — с 12 до 19 тысяч рублей в месяц. К 2030 году он должен увеличиться почти вдвое — до 35 тысяч рублей в месяц, что отразится на размере социальных выплат, пособий и зарплат, — заявил Путин.

Ранее глава государства также анонсировал национальный проект «Семья», направленный на поддержку семей страны.

#Общество
Подпишитесь
Тихвинскому лесу быть: проект парка мэра Владивостока поддержал губернатор Приморья
22 февраля, 10:51
Большегруз и автобус — масштабное ДТП с пострадавшими во Владивостоке — видео
24 февраля, 02:20
Мошенники научились обманывать с помощью предвыборных опросов
24 февраля, 00:43
Центр культурного развития строится в Кневичах
22 февраля, 09:23
«Народная рыбалка» ждет жителей Приморья в День защитника Отечества
22 февраля, 09:22
Гендиректор КАМАЗа Когогин передал танкистам технику в зоне СВО
23 ноября 2023,, 07:33