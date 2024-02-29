Путин: к 2030 году МРОТ должен увеличиться до 35 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В частности, Владимир Путин сделал акценты на необходимости поднятия заработных плат.
Темпы и качество роста позволяют надеяться, что уже в ближайшей перспективе мы сможем сделать еще один шаг вперед — войдем в четверку крупнейших экономических держав мира. Но такое развитие должно прямо конвертироваться в рост доходов семей граждан.
Доля зарплат в ВВП должна возрасти. С 2020 года МРОТ вырос в 1,5 раза — с 12 до 19 тысяч рублей в месяц. К 2030 году он должен увеличиться почти вдвое — до 35 тысяч рублей в месяц, что отразится на размере социальных выплат, пособий и зарплат, — заявил Путин.
Ранее глава государства также анонсировал национальный проект «Семья», направленный на поддержку семей страны.