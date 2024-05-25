«Барби приехала во Владивосток?»: гламурный транспорт заметили в Приморье — видео

Posted 25 мая, 06:21
Published 25 мая, 06:21
Modified 27 мая, 03:15
Updated 27 мая, 03:15
Удивительно, что ни в машине, ни в зоне видимости не было никакого водителя.
Возможно, этот роскошный автомобиль предназначался для какого-то особого события, например, выпускного вечера. Однако, остаётся загадкой, почему он оказался забытым на таком уединенном месте и где же исчез его водитель.
Необычная находка вызвала много вопросов среди местных жителей. Некоторые стали шутить на тему того, что во Владивостоке приехала сама «Барби», ведь такой транспорт вполне в её стиле.