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Posted 25 мая, 06:21

Published 25 мая, 06:21

Modified 27 мая, 03:15

Updated 27 мая, 03:15

Гламурный автомобиль заметили во Владивостоке

«Барби приехала во Владивосток?»: гламурный транспорт заметили в Приморье — видео

25 мая 2024, 06:21

Гламурный автомобиль заметили во Владивостоке

На безлюдной дороге Русского острова во Владивостоке заметили розовый лимузин без водителя. Автомобиль, обшитый чем-то вроде велюра, стоял на обочине по пути на Вертодром.

Удивительно, что ни в машине, ни в зоне видимости не было никакого водителя.

Возможно, этот роскошный автомобиль предназначался для какого-то особого события, например, выпускного вечера. Однако, остаётся загадкой, почему он оказался забытым на таком уединенном месте и где же исчез его водитель.

Необычная находка вызвала много вопросов среди местных жителей. Некоторые стали шутить на тему того, что во Владивостоке приехала сама «Барби», ведь такой транспорт вполне в её стиле.

#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Видео#Русский остров#Водитель#Барби#Гламурный транспорт#Розовый лимузин#Особое событие#Выпускной вечер
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