Губернатор Приморского края: инвестиции растут, создаются рабочие места

Особо остановился глава Приморья на тех мерах поддержки, что были оказаны предпринимателям, чьй бизнес пострадал от затопления в результате тайфуна «Ханун». Более 430 человек получили субсидии на 240 млн рублей и возможность льготного кредитования до трёх млн рублей (за такими кредитами обратились 23 предпринимателя).