Губернатор Приморского края: инвестиции растут, создаются рабочие места

Posted 31 мая, 02:00
Published 31 мая, 02:00
Modified 31 мая, 14:00
Updated 31 мая, 14:00
— В Надеждинском районе Приморья в рамках государственно-частного партнёрства построены детский сад и школа «Формат», — сказал Олег Кожемяко. — Также с помощью ГЧП мы завершаем строительство ледовой арены для кёрлинга во Владивостоке и горнолыжной базы в Арсеньеве. В перспективе — создание парка развлечений во Владивостоке.
Глава региона отметил: в Приморском крае зарегистрировано 1800 резидентов ТОР и СПВ. В 2023 году новыми резидентами стали 175 компаний.
— Мы прилагаем усилия к улучшению инвестиционного климата в крае, — сказал губернатор Приморья. — Чтобы реализовать промышленные проекты, расширили границы ТОРов — «Находка», «Михайловский» и «Приморье».
Также Олег Кожемяко рассказал о развитии Специального административного района на острове Русский, где уже 100 компаний заключили соглашения на перевод активов, что принесло в бюджет края в 2023 году дополнительные 10 млрд рублей.
— Инвесторы активно используют меры региональной поддержки, — сказал Олег Кожемяко. — Получая статус приоритетных для свои проектов, они могут получить инвестиционный налоговый вычет и земельные участки без торгов. В прошлом году 16 инвестпроектов на 105 миллиардов рублей признаны приоритетными. Отмечу, что в Национальном инвестиционном рейтинге Приморье входит в тройку лидеров по ДФО.
Также в крае активно развивается малый и средний бизнес, генерируя треть региональной экономики.
— Мы поддерживаем молодежное предпринимательство, креативную индустрию, технологический бизнес, — сказал глава Приморья. — Фонд развития предпринимательства и промышленности выдал 370 микрозаймов на сумму 530 млн рублей. Гарантийный фонд предоставил 760 поручительств на 3,5 миллиарда рублей, что позволило привлечь еще 8,2 миллиарда. В целом меры поддержки получили почти 6,5 тысячи предпринимателей. Поддержано 934 «самозанятых». Заключили 57 экспортных контрактов.
Особо остановился глава Приморья на тех мерах поддержки, что были оказаны предпринимателям, чьй бизнес пострадал от затопления в результате тайфуна «Ханун». Более 430 человек получили субсидии на 240 млн рублей и возможность льготного кредитования до трёх млн рублей (за такими кредитами обратились 23 предпринимателя).
— Деловая активность в крае растет за счет проведения бизнес-форумов, конференций и встреч международного уровня, — подчеркнул Олег Кожемяко. — Самое масштабное событие — Восточный экономический форум. Мы используем эту площадку для достижения стратегических договоренностей, обмена опытом и демонстрации потенциала региона. Также активно представляем потенциал края на выставке «Россия» Экспозиция Приморья — одна из лучших, ежедневно её посещают тысячи гостей.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что Приморье выходит на международный уровень.