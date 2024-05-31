«Введено 1,2 миллиона квадратных метров» — губернатор Приморья о строительстве жилья

Губернатор Приморья озвучил следующие цифры: введено в эксплуатацию 1,2 миллиона «квадратов» жилья; активно развивается индивидуальное жилищное строительство — в том числе за счёт программ дальневосточной ипотеки (в 2023 году — 563 кв. м, что на 20 процентов больше, чем в 2022-м).