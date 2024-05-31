«Введено 1,2 миллиона квадратных метров» — губернатор Приморья о строительстве жилья

Posted 31 мая, 01:26
Published 31 мая, 01:26
Modified 31 мая, 14:02
Updated 31 мая, 14:02
Губернатор Приморья озвучил следующие цифры: введено в эксплуатацию 1,2 миллиона «квадратов» жилья; активно развивается индивидуальное жилищное строительство — в том числе за счёт программ дальневосточной ипотеки (в 2023 году — 563 кв. м, что на 20 процентов больше, чем в 2022-м).
— В течение всего 2023 года мы активно работали над решением вопросов достройки проблемных домов и расселения аварийного жилья, — отметил Олег Кожемяко. — Что сделано? Ввели в эксплуатацию 3 дома на 30 тысяч кв. метров; переселили из ветхого жилья почти 5 тысяч человек; построили шесть многоквартирных домов, чтобы расселить граждан в Уссурийске и Владивостоке.
Выполняется и программа по созданию арендного жилья — в 2023 году сдано более 650 квартир в семи домах. Жильём обеспечены 94 многодетных семьи и 1014 сирот. 145 молодых семей получили свидетельства для приобретения и строительства жилья.
Также глава региона уделил внимание благоустройству городов и сёл края и созданию комфортной среды. Он отметил: проектами по благоустройству охвачено 12 городов, 11 муниципалитетов и 45 поселений, в 2023 благоустроено 430 дворовых и общественных территорий.
— Важный инструмент создания комфортной среды — инициативное бюджетирование, — сказал губернатор Приморского края. В 2023-м поступило 590 заявок. Было отобрано 86 проектов-победителей, из них реализовано 84. Также мы активно работаем с ТОСами. В настоящее время в Приморском крае зарегистрировано 635 ТОСов. Важно, что в последнее время всё больше и больше приморцев на собственном опыте убеждаются, что территориальное общественное самоуправление — реальная возможность сделать комфортнее родные дворы и улицы.