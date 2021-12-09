В Приморье запустили сайт-навигатор для развития зимнего туризма в регионе, а также интерактивную карту пляжей

В правительстве Приморья обсудили подготовку к новому туристическому сезону. Из новых полезных инструментов — сайт с информацией о зимних развлечениях и интерактивная карта пляжей. Благодаря разработкам желающие смогут получить исчерпывающую информацию об отдыхе в регионе.

В агентстве по туризму Приморья рассказали, что на встрече участников познакомили с планами правительства по развитию отрасли в условиях коронавирусных ограничений, а также рассказали о существующих и планируемых мерах поддержки. «Ни для кого не секрет, что туристская отрасль одна из наиболее пострадавших в связи с пандемией коронавирусной инфекции, поэтому наша работа и требует сейчас нестандартных подходов, прорывных решений по изменению сложившейся ситуации. Наша первоочередная задача − четко определить, какие меры поддержки сегодня помогут реально в короткие сроки вывести отрасль из кризиса с минимальными потерями и максимальным сохранением рабочих мест, развивать систему грантовой поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма на всех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном», — отметил заместитель председателя Правительства Приморского края Николай Стецко. Среди федеральных мер поддержки можно выделить льготное кредитование, снижение взносов для туроператоров, отмену взносов в фонд «Турпомощь», ряд налоговых льгот, включая возможность воспользоваться «налоговыми каникулами». Отдельно стоит выделить федеральную программу «Туристический кэшбэк», которая стала подспорьем не только для туристов, но и для предпринимателей отрасли. По словам руководителя краевого агентства по туризму Владимира Щура, среди региональных мер — это гранты некоммерческим организациям на проведение массовых событийных мероприятий, субсидии муниципальным образованиям и юридическим лицам на обустройство мест туристского показа, которые реализуются в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае». Также участников встречи познакомили с новыми инструментами авторства Туристско-информационного центра Приморья и сайтом zima.visit-primorye.ru Тут собрана информация о развлечениях, базах отдыха, о ресторанах и предложениях от туркомпаний. Также была показана интерактивная карта пляжей Приморья (https://visit-primorye.ru/things-to-do/things-to-do/plyazhi/) Её еще будут дорабатывать и развивать.

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