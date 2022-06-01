Главный потенциал стройки

Если в 1997 году штат родоначальной компании це- ментного холдинга — «Парк Групп» — насчитывал всего 12 человек, то теперь в структуре «Востокцемента» уже более 5 000 человек. Труд 60 сотрудников компании «Востокцемент» в день празднования был отмечен особыми наградами — им вручили корпоративные знач- ки из драгоценных металлов и памятные подарки. Востокцементовцы рассказывали, с чего всё начиналось, о том, как после памятного дефолта компания поднимала со дна экономики предприятия и вводила новые, как они росли, и вместе с ними росли люди.
«Ставка на производство»
Надежда Эпова причастна к истокам рождения «Востокцемента», когда закладывался фундамент будущего холдинга.
— «Парк Групп» в 1997 году основал Игорь Пушкарёв. По его приглашению я пришла в компанию оператором-учётчиком в том же году. В то время мы реализовывали продукты питания южнокорейского производства. Именно «Парк Групп» познакомил приморцев со ставшими любимыми печеньем Choco-Pie, майонезом Ottogi и лапшой «Доширак». Запомнилось, что сами принимали и разгружали первый пароход с товаром. Работали сутками, восьмичасовой рабочий день был редкостью.
В 1998 году, когда «Парк Групп» был только год, случился дефолт, но даже тогда руководством было сделано всё, чтобы нам не задержали зарплату и сохранили весь штат сотрудников.
Потенциал компании и экономическая ситуация показали — пришло время производить что-то своё. В 1998 году к «Парк Групп» присоединяется Первомайский судоремонтный завод, компания активно сотрудничает со «Спасскцементом», поставляя клинкер в Корею, а оттуда завозим упаковку для тарирования цемента.
Производственное направление развивалось просто стремительно. В 2000 году под управление компании входит «Спасскцемент». Предприятие на тот момент было в полном упадке. Люди не получали зарплату месяцами, мощности Новоспасского завода были законсервированы. Понимали, что будет сложно, рискованно, но была цель и пошли ва-банк! Затем присоединили ещё один завод, потом ещё…
И если бы не упорство, трудолюбие и целеустремленность руководства, нашего холдинга могло бы не быть. Как оказалось, было принято стратегически верное решение, взяли курс в направлении производства строительных материалов и с тех пор не останавливаемся.
«Востокцемент» — это половина моей жизни. Я горжусь своей компанией и продолжаю тут работать, — поделилась Надежда Эпова.
«Цвести всем на благо»
Павел Беляев работает в компании уже 21 год и принимал непосредственное участие в развитии основных производств.
— В 2001 году «Спасскцемент», можно сказать, стоял на коленях, — отмечает он. — Его пытались спасать, удерживать специалистов, но попытки были неудачны.
С приходом же на предприятие новой команды начались радикальные изменения. Заслуга в этом молодых парней, которые сумели организовать производство по-новому. До нормальной эффективности было ещё далековато, но были поставлены ударные задачи. Прежде всего — сконцентрировать производство. И скоро заводчане ощутили, что они по-прежнему могут быть нужными и значимыми. Стала повышаться, и главное, — выплачиваться зарплата.
Сначала мы перевели всё производство на старый цемзавод. Запустили все печи. И тем же временем стали вести работы по возобновлению производства на Новоспасском цементном заводе. Постепенно он начал работать всё увереннее и увереннее.
В июле 2003 года в состав «Востокцемента» вошёл Владивостокский бутощебёночный завод, а в 2004-м — Дробильно-сортировочный завод в посёлке Заводском. Я стал исполнительным директором их обоих.
Основной задачей было: приведение этих производств к стандартам «Востокцемента», налаживание горной части производства, обеспечение их надёжности.
Бутощебёночный мы получили в довольно запущенном состоянии, но с хорошим потенциалом. Имелось месторождение с 30 с лишним миллионами кубометров запаса и был хороший коллектив. Но производство щебня являлось энергоёмким, а большие мощности не были достаточно востребованы. Сырьё приходилось возить «Белазами» с карьера по дорогам общего пользования. Их останавливала ГАИ. Поэтому в 2005–2006 годах мы прямо в карьере установили финский завод и перешли на работу транспортом, которому разрешено движение по дорогам общего пользования. Сегодня это надёжное производство. В Заводском тоже всё было устаревшим. Мы установили новую линию и производство было успешно перестроено.
В 2002 году в состав компании вошёл Теплоозёрский цементный завод, в 2011 — «Якутцемент».
У нас в «Востокцементе» давно сложилось понимание, что люди — это наш главный ресурс, и к нему нужно внимательное, бережное отношение, что этот ресурс всегда должен быть в развитии. У нас возник хороший баланс молодёжи и старых опытных кадров. Благодаря этому, теперь имеем не просто хороший коллектив, а высокопрофессиональный руководящий состав, сильное среднее звено руководителей и хорошую организацию на местах вплоть до каждого специалиста.
Благодаря человеческому ресурсу и хорошей материально-технической базе, «Востокцемент» получил возможность решать любые задачи. Особенно это показали стройки саммита АТЭС 2012 года. Мы смогли обеспечить их и по объёмам, и по требовавшемуся качеству.
И ещё те стройки саммита дали нам новый толчок для развития. Теперь мы выпускаем все марки цемента и решаем уже другие не менее сложные задачи. Дух производственного творчества, который здесь был создан и культивируется, позволяет сосредоточиться на улучшении всего нашего производства и повышении его отдачи, чтобы мы и дальше цвели всем на благо.
«Приятны созидание и атмосфера компании»
Роман Безуглый пришёл в «Востокцемент» в 2007 году. До этого учился в университете и трудился в одной компании, где работа была, но перспектив не проглядывалось:
— Я заведомо шёл на зарплату ниже, чем у меня была до этого. Но понимал, что смогу здесь развиваться и реализовать себя. И не прогадал. Было много нового, приходилось адаптироваться, справляться с вызовами. Востокцемент существенно прирос заводами, направлениями, коллективом. Радует, что компания поддерживает сотрудников, создавая условия для повышения квалификации.
Сейчас компания — мой второй дом. Часто на работе ты проводишь времени больше, чем с семьей. При этом видишь, что тобой дорожат. Но особенно греет душу, что ты делаешь что-то важное. Благодаря и твоей работе в регионе строятся дороги, дома, детские сады. Мне дорого это созидание и чувство, что часть себя вкладываешь в заметное развитие всего Дальнего Востока.
«Строители могут не беспокоиться»
Стать частью компании и вместе с ней развиваться и расти, чтобы этим помогать в развитии ДФО, стало в своё время и особым желанием Эльдара Хамидулина, который также был отмечен за вклад в развитие компании.
— Я устроился на работу 22 сентября 2008 года, когда «Востокцемент» уже позиционировался как крупный производитель цемента, щебня и бетона, мне хотелось стать частью этой команды, — говорит он. — Со временем я стал предлагать свои идеи по развитию и руководство их поддерживало. Компания росла, и я рос вместе с ней. Например, запомнился проект по запуску производства кубовидного песка и производство сухих строительных смесей из своих материалов. Я принял участие и в этом проекте — мы запустили завод «Тайгер Микс».
Затем создавали интернет-магазин компании. Сегодня этот проект у нас развит уже до такой степени, которой пока нет ни у одной другой российской цементной компании, да и многих других отечественных производителей строительных материалов. Мы в этом стараемся и сами держать марку — внедрять новое и самое лучшее.
«Востокцемент» давно уже стал мощной производственной компанией, которая поддерживает стабильность строительства в нашем регионе. Строители в отношении нас могут не беспокоиться. Они знают, мы не подведём — обеспечим их всем, чем надо.
«Востокцемент» — это моя жизнь. И я горжусь, что я, как часть большой команды «Востокцемента», приношу в ней пользу и семье, и Родине.