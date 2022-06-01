Главный потенциал стройки

Если в 1997 году штат родоначальной компании це- ментного холдинга — «Парк Групп» — насчитывал всего 12 человек, то теперь в структуре «Востокцемента» уже более 5 000 человек. Труд 60 сотрудников компании «Востокцемент» в день празднования был отмечен особыми наградами — им вручили корпоративные знач- ки из драгоценных металлов и памятные подарки. Востокцементовцы рассказывали, с чего всё начиналось, о том, как после памятного дефолта компания поднимала со дна экономики предприятия и вводила новые, как они росли, и вместе с ними росли люди.