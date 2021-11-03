Праздник с мечтой о «народном единстве»

В этом году День народного единства в России отмечается уже в 16-й раз. Однако народного признания он до сих пор так и не получил.

Проведённый в прошлом году опрос Фонда «Общественное мнение» показал, что как праздничный день 4 ноября воспринимают лишь 20% россиян, 9% – не могли определить отношения к нему, а 71% считали, что по сути это ещё один рядовой выходной день. Одновременно 68% ответили, что такой праздник стране всё же необходим. Конечно, результаты с каждым годом лучше. Например, в 2009 году, по данным ВЦИОМ, около половины граждан России вообще не знали, какой праздник они в этот день празднуют, а за столом у себя дома или в гостях собирались его встречать лишь 10% опрошенных. Инициатива сделать 4 ноября праздничным днём и отмечать его как День народного единства принадлежит Межрелигиозному совету России, который в сентябре 2004 года обратился с этим предложением в Госдуму. Там предложение поддержали и 24 декабря приняли соответствующее решение, 27 декабря оно было одобрено Советом Федерации, а 29 декабря 2004 г. Федеральный закон N 201-ФЗ «О внесении изменений в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации» подписал президент РФ Владимир Путин. В итоге новый праздник стал выходным, а праздновавшееся ранее 7 ноября стало простой памятной датой – Днём Октябрьской революции 1917 года. Чем же знаменательна для нашего народного единства дата 4 ноября? Оказывается, в этот день в 1612 году Россия смогла отстоять свою независимость от польских захватчиков, воспользовавшихся Смутным временем и вторгшихся на русские земли в 1609 году. Это дата, когда ополчение, поднятое нижегородским земским старостой Кузьмой Мининым и новгородским князем Дмитрием Пожарским, изгнало польских оккупантов из московского Китай-города, откуда они пытались править захваченными территориями от имени своего короля. В пояснительной записке к проекту закона о введении Дня народного единства было сказано: «4 ноября 1612 г. воины народного ополчения… продемонстрировали образец героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе». Тем не менее, борьба с захватчиками четыре века назад продолжалась и после этой знаменательной даты. Пожалуй, сегодня не очень правильно этот праздник связывать с датами каких-то прошлых побед одних народов над другими. Народное единство – это сила, и она нам нужна не в 400-летнем прошлом, а сегодня и завтра. Есть ли такое единство у нас сегодня, сколь оно велико и какую приносит пользу – обо всём этом в свободный от работы день (а у некоторых – и целую неделю!) можно поразмышлять. «Пища» для этого есть.

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