«Сбер» уходит из Приморья?

Три километра шаговой доступности
Сразу из нескольких районов Владивостока редакция получила тревожные сигналы от местных жителей, которые обеспокоены уменьшением количества банкоматов «Сбера». Особенно исчезновение банкоматов беспокоит престарелых жителей отдалённых районов, которые вынуждены теперь преодолевать километровые расстояния в надежде, что единственный на весь район банкомат будет работать.
– Они мне говорят — заведи, дедушка, онлайн-банк. А я вообще компьютеров и этого вашего всего не понимаю, — поделился 76-летний Сергей Леонидович.
Однако проблема не только на периферии, один из читателей отметил, что в центре Владивостока тоже не так уж много банкоматов и офисов Сбера.
– Я не знаю, что происходит, но похоже, что Сбербанк просто уходит из Приморья. Вдоль Светланской можно прошагать пять автобусных остановок и не встретить ни единого банкомата «Сбера». Это нормально? На мой взгляд, не очень, — пожаловался один из читателей корреспонденту «Золотого Рога».
Журналисты изучили карту банкоматов и операционных офисов «Сбера» и обнаружили странную тенденцию — операционные офисы действительно закрываются, а банкоматы изымаются из привычных для приморцев мест. При этом обслуживание прекращается не точечно, а целыми районами. Так, например, на пятаке Первой речки, где стоит кинотеатр, рынок, торговый центр и один из самых насыщенных городских транспортных узлов, вообще нет банкоматов. Если кому-то из местных жителей понадобится отделение, то ближайшее находится неподалеку от Некрасовского моста, а банкомат — в торговом центре у Тополиной аллеи. От кольца Первой речки получается по одной автобусной остановке. Путь до банкомата зимой для пенсионера выходит длинным и опасным.
Банкомат на Первореченском рынке, по словам местного охранника, убрали уже давно. Оставалось ещё отделение на Острякова 5Г, куда ходили жители Нерчинской, Партизанского проспекта и всего района Инструментального завода, но оно тоже закрылось. В банкомат на Тополиной аллее теперь собирается серьезная очередь, как и в отделении на Некрасовской.
А что говорит сам «Сбер»?
Разумеется, издание запросило информацию у регионального руководства Сбербанка и получило следующий ответ:
– Сбербанк, принимая во внимание изменчивость клиентского спроса на местах, на постоянной основе проводит процесс реформатирования сети офисов. Профильные подразделения банка при помощи сложных алгоритмов оценивают рентабельность, загруженность и социальную значимость каждого из них за длительный период времени, — сообщают в пресс-службе Дальневосточного банка «Сбера».
По всей видимости, алгоритм где-то дал сбой, так как Эгершельд, например, — огромный район города — после 22 часов остаётся с одним банкоматом, а после 23 часов — без банкоматов вообще. Если что-то случится, за наличностью горожанам придётся идти на Верхнепортовую, где работает круглосуточное отделение. От банкомата на Эгершельде это примерно три километра пешей прогулки. Открываются ли новые отделения в городе? Пресс-служба банка говорит, что да.
– Там, где спрос растёт или сохраняется — мы открываем новые, более эффективные отделения. Они разработаны с учетом потребностей и ожиданий наших клиентов — помимо совершения привычных операций в филиальной сети «Сбера» теперь можно получить широкий спектр небанковских услуг и приобрести продукты экосистемы на выгодных условиях. Там же, где спрос падает, мы проводим изменение формата отделения или объединяем офисы. При этом учитывается как необходимость офиса для жителей конкретного населённого пункта, так и расположение соседних отделений банка. Обязательным условием также остаётся сохранение шаговой доступности офиса для клиентов, — объясняют специалисты.
Серьёзный бизнес
Несмотря на уменьшение количества банкоматов во Владивостоке, на федеральном уровне «Сбер» бьёт рекорды по прибыли. За три квартала 2021 года банк сумел приблизиться к заветной цели и достичь годовой планки по прибыли, которая была сдвинута из-за пандемии коронавируса.
За девять месяцев этого года Сбербанк получил прибыль в 978,1 миллиарда рублей. Такие цифры банк показал в своей отчётности по МСФО. Третий квартал года стал для организации рекордным, «Сбер» заработал 348,3 миллиарда рублей, что превысило результаты предыдущих двух отчетных периодов. По сравнению с аналогичным периодом кризисного 2020 года чистая прибыль «Сбера» за девять месяцев выросла на 75,1%.
26 октября на встрече с президентом Владимиром Путиным глава Сбербанка Герман Греф допускал, что план по прибыли в триллион рублей будет выполнен досрочно. Такую цель «Сбер» изначально закладывал в свою предыдущую трёхлетнюю стратегию, рассчитывая достичь рекордного результата в 2020 году. Но из-за пандемии коронавируса и кризиса цель в триллион рублей не была достигнута.
Впрочем, высокие финансовые показатели «Сбера» вовсе не объясняют, почему приморские пенсионеры вынуждены проходить какие-то не совсем приличные расстояния до банкоматов. Молодёжь часто отказывается от предложений «Сбера» в пользу других банков, которые дают предложения с кэшбеком и деньгами на остаток.
Журналисты издания опросили нескольких молодых людей у одного из отделений «Сбера» и выяснили, что многие из них используют сразу несколько карт, а карта Сбербанка у них исполняет роль «трансферного» счёта, так как банк пока пользуется преимуществом большинства и его карта есть у многих приморцев. В случае, если рыночная ситуация переменится, место лидера может занять какой-нибудь другой банк, у которого всё ещё есть банкоматы во всех районах города.