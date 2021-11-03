«Сбер» уходит из Приморья?

Журналисты изучили карту банкоматов и операционных офисов «Сбера» и обнаружили странную тенденцию — операционные офисы действительно закрываются, а банкоматы изымаются из привычных для приморцев мест. При этом обслуживание прекращается не точечно, а целыми районами. Так, например, на пятаке Первой речки, где стоит кинотеатр, рынок, торговый центр и один из самых насыщенных городских транспортных узлов, вообще нет банкоматов. Если кому-то из местных жителей понадобится отделение, то ближайшее находится неподалеку от Некрасовского моста, а банкомат — в торговом центре у Тополиной аллеи. От кольца Первой речки получается по одной автобусной остановке. Путь до банкомата зимой для пенсионера выходит длинным и опасным.