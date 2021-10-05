Красный разгром: как Владивосток достался коммунистам

«Несмотря на робкие попытки декларировать тезис о том, что „Единая Россия“ в Приморье начала кампанию первой и задавала тон, в реальности партия власти упустила инициативу уже на старте. Первыми в активную фазу кампании вступили КПРФ. Качество администрирования их кампании было выше, чем в прошлые электоральные циклы, — более грамотные политтехнологические приёмы, первыми запустили наружную рекламу и другие форматы. Стоит отдельно отметить, что спорная победа Щербакова пришлась на районы, где было мало наблюдателей от других партий. Это наносит удар по легитимности процедуры голосования по всему краю. Фактически эта победа была Пирровой, но не для самого Щербакова, который в итоге получил мандат, а для всей системы выборов», — сказал Гребенюк.