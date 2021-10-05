Красный разгром: как Владивосток достался коммунистам

«Госдумовские» округа отошли единороссам тоже лишь при помощи «искусства рисования». Разбираем в трёх действиях, почему губернатору Олегу Кожемяко не удалось вытянуть результаты даже с использованием своего имиджа и причём тут Александр Щербаков.
Действие первое: ошибки, которые ещё можно исправить
Начать стоит с главной ошибки администраторов избирательной кампании. Именно так политолог Сергей Гребенюк называет решение властей выдвинуть по 62-му округу единоросса Александра Щербакова.
«Несмотря на сомнительный бэкграунд, отсутствие узнаваемости, харизмы и поддержки среди населения, ему было поручено представлять партию по самому сложному и проблемному 62-му округу. В итоге его победа оказалась совершенно неубедительной. Причём его кампания не только не позволила улучшить итоговый результат партии и других кандидатов, но и пессимизировала их», — считает политолог Сергей Гребенюк.
Кампания Щербакова, по мнению эксперта, также была очень спорной. Фактически более-менее заметно в информационном пространстве штаб кандидата обозначился только в августе, когда кампания шла к своему завершению. Даже после «сенсационной» победы на округе ни он, ни люди, доверившие ему представлять партию, не смогли или не захотели разъяснить, как так получилось, что Щербакову удалось получить мандат. Да ещё набрать голосов больше, чем тот же Владимир Новиков, заслуженно прозванный «зубром приморской политики».
У Щербакова судоходный бизнес, впервые в политику он решил попасть в 2016-м году, приняв участие в «госдумовской» кампании по 64-му округу. Та кампания уже давно стала настоящим мемом в профессиональном сообществе. Так, Щербаков почему-то решил расклеить свои баннеры во Владивостоке, хоть и выдвигался от северных территорий. Одним из его слоганов стала фраза «Свой. Сильный. Путинский», за что он закономерно получил по шапке от федеральных кураторов. В 2017-м году он кое-как избрался в Гордуму, после чего, в 2018 году, попал в ЗС ПК, оторвавшись от коммунистки Надежды Телелюевой всего на 200 голосов.
К тому моменту за Щербаковым надёжно закрепилась репутация политического лузера. Казалось бы, более неудачного кандидата на выборы в Госдуму ещё поискать, но в краевом внутриполитическом блоке рассудили иначе. К моменту негласного старта предвыборной кампании Щербаков становится секретарём отделения «Единой России» во Владивостоке. С конца прошлого года он постоянно мелькал на партийных субботниках, фотографируясь то с лопатой, то с кустом (очевидно, предполагая, что это и есть электорат). И даже пытался «сшиваться» с мэром Олегом Гуменюком, который к тому моменту уже был откровенной «хромой уткой», и в его отставке могли сомневаться лишь отпетые оптимисты.
Действие второе: «красные» набирают обороты
Тут стоит вспомнить, что же параллельно делали коммунисты. Артём Самсонов, глава владивостокского горкома партии, с потенциальными кандидатами в ЗС ПК регулярно организовывал встречи с населением. Одной из ключевых тем стала точечная застройка — именно этот вопрос искренне волнует многих жителей Владивостока. Кроме того, уже в апреле–мае на улицах Владивостока появились баннеры с изображениями кандидатов от «красных». Соответственно, в КПРФ начали кампанию по всем фронтам задолго до «Единой России», причём смогли наполнить её смыслами и содержательностью, чего не удалось сделать партии власти.
Уже на том этапе многие эксперты твердили, что единороссам стоит пересмотреть свой подход, а выдвижение Щербакова, мягко говоря, не лучшее решение. Но предвыборная машина к тому моменту уже набирала ход и её, судя по всему, было не остановить.
В конце мая прошли праймериз «Единой России», вполне ожидаемо по 62-му округу победил Александр Щербаков. До внутрипартийного голосования в медиа регулярно публиковалась информация о скупке голосов Щербаковым, принуждении к голосованию с его стороны. Но региональных кураторов это не смущало. Александр Владимирович продолжал гордо именовать себя согласованным кандидатом.
Но это всё предыстория. Кульминация ещё впереди. Летом стало ясно, выдвижение Щербакова — это провал. И даже многочисленные баннеры «с тостами» («За наше Приморье! За нас с вами!») не позволят выправить ситуацию. Постепенно появляются слухи, якобы 62-й округ решили отдать либерал-демократу Андрею Андрейченко. Мол, Андрейченко договороспособен, лоялен, обладает рейтингом и явно лучше Артёма Самсонова, реального лидера предвыборной гонки на 62-м округе.
Тут стоит отметить, что «Единая Россия» в ходе всей кампании оставалась совершенно инертной — подстать своему владивостокскому лидеру. Единственным проектом единороссов стала так называемая «народная программа партии». Но сомневаемся, что широкие массы хоть что-то слышали об этой инициативе. Активную работу на округах вели лишь отдельные одномандатники, при этом совершенно не прибегая к партийному ресурсу.
Действие третье: разгром
Итак, 19 сентября. Последний день голосования. С УИКов начинают приходить тревожные новости: везде с огромным отрывом побеждает КПРФ. Даже на 63-м округе, где не было сомнений в победе Владимира Новикова (он много лет был мэром Артёма, набирая на прямых выборах под 90% голосов), многие УИКи были за коммуниста Андрея Акимова. Аналогично и на 62-м округе — с большим отрывом лидировал Артём Самсонов. Владивостокские округа по ЗС ПК, разумеется, тоже начали окрашиваться в красный.
Но город засыпает, просыпается мафия. И уже с утра результаты оказались более представительными: на всех «госдумовских» округах лидировали единороссы. На вбросы по Законодательному Собранию ресурса, видимо, не хватило. Так что некоторые действительно яркие депутаты-единороссы оказались без мандатов.
Отдельно стоит выделить Дмитрия Новикова, в итоге проигравшего оппоненту-коммунисту. Новиков работал на Тихой около десяти лет, кампанию-2021 он начал ещё в сентябре прошлого года: вместе с командой практически каждый вечер проводил встречи во дворах, взаимодействовал с органами исполнительной власти. Именно он был признан самым эффективным депутатом по версии консалтингового центра «Expert Group». Многие избиратели признавались, что голосовали за «красного», даже не особо разбираясь, что это за кандидат, — лишь бы не за «Единую Россию».
P. S. Кто же виноват?
По мнению экспертов Telegram-канала «Политический ипподром», персональную ответственность за провал партии несёт Александр Щербаков.
«Выборы на территории столицы ДФО он также с треском проиграл, выехав по сути на горбу своих однопартийцев по сельским территориям и Уссурийску. В армии такого бы назвали дезертиром. Но этот, полностью провалив вверенный ему участок, еще и мандат получил», — уверены эксперты.
Политолог Сергей Гребенюк обратил внимание на низкое качество политического администрирования кампании партии в целом.
«Несмотря на робкие попытки декларировать тезис о том, что „Единая Россия“ в Приморье начала кампанию первой и задавала тон, в реальности партия власти упустила инициативу уже на старте. Первыми в активную фазу кампании вступили КПРФ. Качество администрирования их кампании было выше, чем в прошлые электоральные циклы, — более грамотные политтехнологические приёмы, первыми запустили наружную рекламу и другие форматы. Стоит отдельно отметить, что спорная победа Щербакова пришлась на районы, где было мало наблюдателей от других партий. Это наносит удар по легитимности процедуры голосования по всему краю. Фактически эта победа была Пирровой, но не для самого Щербакова, который в итоге получил мандат, а для всей системы выборов», — сказал Гребенюк.
Политолог Андрей Кудисов отметил странный подход к формированию списка «Единой России». В первую тройку вошли губернатор Олег Кожемяко, лидер приморских профсоюзов Владимир Исаков и партийный функционер Анна Алеко. Наличие Кожемяко понятно, Исакова можно объяснить наличием «профсоюзного» ресурса, но откуда взялась Анна Алеко? Или её решили пропустить по феминистской квоте, а в удостоверении гордо выведут: депутатка?
«По традиции, кандидаты-одномандатники от „Единой России“ предпочитают не особо светить свою партийную принадлежность. На этот раз аналогично решил поступить и губернатор Олег Кожемяко, возглавляющий региональный список партии. Ни разу в публичном поле он не выступил с поддержкой партии и кандидатов. Да, действительно, этим летом он провёл немало времени в муниципалитетах Приморья, но ожидаемого результата это не дало. По традиции, команда Кожемяко пыталась эксплуатировать имидж „губернатора-мачо“, однако от торса Олега Николаевича и его спортивных достижений население вполне ожидаемо устало. Людям нужны реальные дела, нужны люди, которые будут решать их проблемы. И органам исполнительной власти стоит это понять перед тем, как приступить к подготовке к выборам в Думу Владивостока, которые обещают стать непривычно жаркими», — сказал Андрей Кудисов.