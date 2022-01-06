Что произошло с рынком недвижимости в Приморье в 2021 году?

В Приморье объявили о планах построить в следующем году не менее 1 млн квадратных метров жилья, а к 2026 году — удвоить этот показатель. Увеличение объёмов вводимых жилых «метров» позволит начать стабилизировать цены на региональном рынке, уверены краевые власти.

Оптимизм по поводу роста количества стройплощадок возник не на пустом месте — в крае отмечен прорыв в жилищном строительстве. Ещё два года назад сдавали не более 500 тыс. жилых метров. В этом году, как ожидается, будет сдано не менее 800 тыс. Но всё равно, этого явно недостаточно, чтобы переломить ситуацию с ценами на квартиры во Владивостоке. И, как считают эксперты, только одним увеличением объёмов ввода многоэтажек, заметно удешевить «квартирный вопрос» вряд ли удастся. По данным Приморскстата, в Приморье средняя стоимость «квадрата» в III квартале 2021 года в новостройках составила 116,4 тыс. рублей, на вторичном рынке — 118,3 тыс. рублей. Но среднестатистические показатели не отражают реальных цен. Во Владивостоке, где строится свыше 86% общей площади жилых единиц, квадратный метр обходится покупателю от 130 до 250 тыс. рублей. А, к примеру, в Уссурийске, втором по величине городе края, средняя цена «квадрата» составляет уже около 80 тыс. рублей. В менее крупных городах края, где многоквартирные дома вообще даже не каждый год сдаются, квартиры продают ещё дешевле. Генеральный директор компании ООО «Городской риэлторский центр» Сергей Косиков отметил, что с начала 2021 года квартиры подорожали, в среднем, примерно на 17%. Больше всего — квартиры в так называемых «элитных» домах. Но и рядовые «хрущёвки» площадью чуть более 40 квадратных метров менее чем за 9 млн рублей не купишь. Эксперт отметил, что спрос на квартиры к концу года несколько снизился. Но не на столько критично, чтобы ждать падения цен на жилищном рынке — ни на вторичном, ни в новостройках. «Спрос на квартиры ещё достаточно высок. Самое оптимальное, что можно ожидать — это стабилизацию цен. Возможно, на пару процентов упадёт стоимость неликвидных квартир — в очень старых домах, в плохом состоянии и отдалённых районах с неразвитой инфраструктурой», — отметил Сергей Косиков. Он заметил, что лучше всего продаются одно-двухкомнатные квартиры. Их большинство в сдаваемых сейчас в эксплуатацию домах. Пару лет назад строилось много домов с квартирами формата «студия», но сейчас таких стало очень мало. Если краевым властям удастся хотя бы стабилизировать цены на жильё в главном городе Приморья, то это будет исторический прорыв, поскольку стоимость квартир в постсоветской истории города всегда стремилась к уровню столичных. Один из крупнейших в России онлайн-сервисов по продаже и аренде недвижимости «Циан» проследил историю развития жилищного рынка РФ с начала 2000-х годов. Как оказалось, в рейтинге городов с самым дорогим жильём, составленным 20 лет назад и сейчас, неизменно присутствовали только 4 субъекта федерации — Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Приморский край. Если в 2000 году Приморье было на 6-м месте со стоимостью 7,9 тыс. рублей за метр квадратный, то в 2020 году — уже на 4-м месте (99 тыс. рублей). Отметим, в рейтинге учитывались средние цены по краю, то есть дороговизну владивостокского рынка жилья нивелировали ценами в глубинке. Но всё равно оказались в первой пятёрке списка регионов-лидеров по уровню цен на жилищном рынке. Цены на недвижимость во Владивостоке стали предметом обсуждения уже на самом высоком уровне. На большой пресс-конференции с Владимиром Путиным вопрос о дорогом жилье в столице ДФО задала журналистка ОТВ-Прим. В руках держала табличку с надписью «Однушка за 8 миллионов». Девушка отметила причину роста цен. По её мнению разогрели рынок льготные ипотечные программы. Но эксперты считают, что это не основная причина. Аналитики, комментируя проблему дорогого жилья во Владивостоке, отмечают, что высокая стоимость «квадратного метра» определяется, помимо всего, высоким спросом на квартиры в приморской столице. Несмотря на продолжающийся отток населения, главный город ДФО остаётся привлекательным для жизни и инвестиций. «На вопрос — что делать для снижения цен на жильё, отвечаю: нужно, чтобы Владивосток стал захолустным и никому не интересным городом. Как это случится, в тот же миг цена на «квадрат» упадёт до 50 тысяч рублей, — считает председатель совета ассоциации саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья» Сергей Федоренко. Аналитики дают неоднозначный прогноз по поводу возможной цены на жилую недвижимость в 2022 году. Как видим, в 2021 году надежда на то, что с увеличением количества новостроек, цены на квадратные метры упадут, не оправдались. Падение ставок на ипотечные кредиты вызвало ажиотажный спрос на жильё, и оно всё только дорожает. Эксперты напоминают, что даже льготные займы могут вогнать в долговую яму, поэтому призывают потенциальных покупателей разумно оценивать возможности своего бюджета.

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