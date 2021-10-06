Именно он и его соратники на протяжении десятилетий высаживали деревья в этом месте и выкапывали искусственное озеро. Серьёзный удар по начинанию приморцев нанёс переходный период от СССР к современной России. В новую эпоху местные жители предпочли использовать участок для других целей.