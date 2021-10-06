По её словам, создание дендропарка начал ещё приморский эколог Александр Савченко, считавший экологическое просвещение граждан своей главной задачей.
Именно он и его соратники на протяжении десятилетий высаживали деревья в этом месте и выкапывали искусственное озеро. Серьёзный удар по начинанию приморцев нанёс переходный период от СССР к современной России. В новую эпоху местные жители предпочли использовать участок для других целей.
«В 90-е годы…всё это превратилось в простое поедание шашлыков с распитием алкоголя и всеми вытекающими отсюда последствиями — вандализмом, порчей насаждений», — рассказала Инесса.
Ради изменения ситуации было решено подать заявку на получение президентского гранта. Проект разрабатывали члены фонда «Наследие», в том числе и сам Александр Савченко.
Выделение средств было одобрено, но пожилой эколог радостную новость уже не узнал, скончавшись за считанные дни до этого. Утрата не остановила членов «Наследия» — активные граждане начали облагораживать зелёную зону на полученные деньги.
Закладка дендропарка состоялась 2 мая 2021, а 24 июля «Кедровое озеро» официально открылось для посетителей. Зелёная зона уже служит для выполнения главной миссии — экологического просвещения.
По словам координатора проекта «Кедровое озеро» Семёна Сесёкина, в дендропарке проходят экскурсии для школьников и лекции. В качестве лекторов выступают научные сотрудники ДВФУ и ДВО РАН.
«С сентября запущены образовательные программы — „Почвоведение“ и „Всё про кедры“», — добавила Инесса.
Случаются в дендропарке и праздники, на которые собираются граждане с гитарами или гуслями для отдыха в тесной компании.
Впрочем, некоторые приморцы продолжают наведываться на эту территорию для посиделок с алкоголем и шашлыками. С точки зрения закона, повлиять на таких отдыхающих непросто — «Кедровое озеро» ещё не имеет статус зоны, где разведение костров запрещено.
Несмотря на это, есть и поводы для оптимизма. «Кедровое озеро» уже может похвастаться костяком волонтёров, которые стабильно приходят в зелёную зону на субботники.
Внимание к нуждам проекта начали проявлять и местные власти — сейчас завершается постановка всего 5-гектарового участка земли на кадастровый учёт для получения официального статуса парка. Также муниципалитет выделил технику для выравнивания дороги, ведущей к зеленой зоне.
У фонда «Наследие» большие планы на будущее — по замыслу, дендропарк должен включать в себя видовую площадку, подсолнуховое поле, цветущий сад, площадку для мангалов и многое другое.
«Наша идея — народный парк, чтобы люди сами вложили душу и сами берегли это место», — заявила Инесса.
Пока руководитель проекта рассказывала о задумке своей команды, к зелёной зоне подъехали местные жители. Как признались гости дендропарка, в «Кедровое озеро» они выбрались впервые за много лет.