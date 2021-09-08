Большая перемена

В крае ведётся строительство новых школ, обновляется инфраструктура пришкольных стадионов и спортзалов.
Школы строятся и проектируются
Наиболее известным проектом в 2021 году стала новая школа в микрорайоне Патрокл. Её строительство началось 1 июня, а обнародованные эскизы вызвали удивление и восхищение многих владивостокцев. Проект составлялся с учётом особенностей местного ландшафта, так что школа оригинальным образом впишется в холмистый рельеф. Эта идея позволит строителям перемещать меньше грунта и сократит сроки строительства. В будущем образовательном учреждении предусмотрены бассейн, два спортзала и кинотеатр, а её кровля будет эксплуатируемой. Учиться в школе смогут 1275 детей. По плану учебное заведение должно быть готово к концу 2022 года.
В следующем году готовятся построить и новую школу в посёлке Светлая Тернейского района. Прежнее здание пришло в негодность пять лет назад после тайфуна «Лайонрок». После этого ученики и учителя продолжили заниматься в помещениях детского сада, но это было временным решением. Как сообщили в министерстве образования Приморья, сейчас идёт проектирование нового здания школы.
Решено построить третью школу во владивостокском микрорайоне Снеговая Падь, где очевидна потребность в социальной инфраструктуре. Сейчас здесь работают две школы и три детских сада, но новостроек прибавляется, как и жильцов в них — и в ближайшем будущем проблема нехватки мест в учреждениях станет острее. В администрации Владивостока рассматривают возможность заключения концессионного соглашения для строительства новой школы с последующим выкупом её муниципалитетом. Стоит отметить, что существующие в Снеговой Пади школы № 82 и 83 с самого начала своей работы стали предметом гордости города — оба учебных заведения могут похвастать собственными бассейнами, современными стадионами, а также библиотеками, лабораториями и компьютерными классами. В конце августа школа № 83 стала одной из площадок проведения краевого педагогического форума.
Роботы уже приехали
Безусловным событием нынешнего года в приморском образовании стало создание «Точек роста» в 43 школах края. Это образовательные центры естественно-научной и технологической направленности, которые создаются в сёлах и малых городах — как правило, на базе общеобразовательных школ. Задача новых центров в сельской местности — обеспечить подросткам современные условия обучения, которых не хватает на обычных школьных уроках.
На первом этапе в реализацию этой программы федерального нацпроекта «Образование» вошли 29 муниципалитетов Приморья. Для новых центров в школах выделяют помещение, которое брендируют в соответствии с общероссийским стандартом. И, хотя этот стандарт не предписывает делать в «Точках роста» ремонт, практически все школы при поддержке собственных муниципальных органов управления такую работу выполнили.
«Точки роста» получают определённый набор оборудования: это цифровые лаборатории по биологии, физике, химии, наборы по робототехнике, два ноутбука и многофункциональное устройство, принтер.
Кроме того, в этом году специальное оборудование получили профильные классы: три медицинских класса в Артёме, Уссурийске и Дальнереченске теперь располагают интерактивными «столами Пирогова», симуляционными тренажёрами, лабораторными комплектами — общая стоимость всего закупленного для каждой школы составила более 15 миллионов рублей.
О том, как вместе с оборудованием в школы приходит новая культура, «Золотому Рогу» рассказала представитель Министерства образования Приморья Анна Меховская.
— Меняется сам дух обучения, образовательная среда, и весь учебный процесс становится другим, более современным. Учителя, готовясь к открытию «Точек роста», меняют свои учебные программы с учётом методических рекомендаций, находят в них применение новому оборудованию. Образовательный процесс стремится соответствовать потребностям жизни, — констатировала она.
Учителя во всех посёлках и городах, где созданы «Точки роста», прошли соответствующее обучение работе на новом оборудовании. Было организовано две волны обучения: первая — в мае–июне, когда обучились и прошли аттестацию 82 педагога. Во второй волне, до 16 сентября, работе с цифровыми лабораториями учатся ещё 62 педагога. Все участники семинаров получают комплект методических рекомендаций с разработками уроков, календарно-тематическим планированием и примерами.
— Мы гордимся, что именно в нашей школе появилась «Точка роста»: думаю, работать в новом центре будет интересно и педагогам, и детям. Мы намерены вести здесь внеурочную кружковую работу по физике, химии, биологии, а в будущем, возможно, даже создадим профильные классы по этим направлениям. Хотелось бы пожелать коллегам смело осваивать новые методы в преподавании, и вместе с учениками совершать открытия! — говорит директор школы села Ивановка Светлана Мокроусова.
С 1 сентября в Приморье стартовал «Марафон открытий» — везде, где открываются «Точки роста», прошли торжественные мероприятия с участием почётных гостей, глав муниципалитетов, представителей ПКИРО, регионального министерства образования. В течение учебного года в каждой «Точке роста» пройдут методические круглые столы, конференции, семинары для педагогов.
До 2024 года «Точки роста» должны появиться во всех сёлах и малых городах Приморья — их будет 411. Только в этом году в создание новых центров по линии Министерства просвещения РФ было вложено 67 миллионов рублей.
Спорту — комфорт
Перед новым учебным годом в десяти приморских школах отремонтировали спортзалы. На это было выделено более 27 миллионов рублей из бюджетов разного уровня. Спортивные залы в школах по нацпроекту обновили Черниговка, Октябрьский, Ханкайский, Михайловский, Надеждинский, Тернейский, Пограничный, Хорольский и Кавалеровский районы. В Дальнегорске построили открытую спортплощадку.
Помещения, где проходят уроки физкультуры, засверкали яркими красками, но куда важнее, что при этом ремонт коснулся и сопутствующей инфраструктуры: туалетов, раздевалок, душевых, помещений для хранения инвентаря. Теперь школьникам и всем, кто посещает спортивные секции, будет комфортно заниматься физкультурой и спортом.
Помимо общего масштабного ремонта в спортзалы также привезли и новый инвентарь — мячи, маты и прочие предметы, необходимые на уроках физкультуры.
Во владивостокской школе № 69 на средства, выделенные муниципалитетом, полностью отремонтировали верхний стадион. Эта школа расположена далеко от центра, на улице Сабанеева, и, по словам её директора Светланы Нелюбиной, обновлённый стадион может и должен стать точкой притяжения для жителей всего микрорайона.