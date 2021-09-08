Большая перемена

Решено построить третью школу во владивостокском микрорайоне Снеговая Падь, где очевидна потребность в социальной инфраструктуре. Сейчас здесь работают две школы и три детских сада, но новостроек прибавляется, как и жильцов в них — и в ближайшем будущем проблема нехватки мест в учреждениях станет острее. В администрации Владивостока рассматривают возможность заключения концессионного соглашения для строительства новой школы с последующим выкупом её муниципалитетом. Стоит отметить, что существующие в Снеговой Пади школы № 82 и 83 с самого начала своей работы стали предметом гордости города — оба учебных заведения могут похвастать собственными бассейнами, современными стадионами, а также библиотеками, лабораториями и компьютерными классами. В конце августа школа № 83 стала одной из площадок проведения краевого педагогического форума.