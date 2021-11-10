QR – здоровья дар?

Так как система проверки до конца не обкатана, многие кафе и рестораны наличие кода проверяют для галочки: никто не спрашивает паспортные данные, чтобы сверить их с тем, что выдает сканер смартфона. А если же и возникают вопросы по поводу того, что QR-код может не принадлежать тому, кто его предъявляет, то они так и остаются незаданными. Общепиту же хоть как-то нужно делать выручку в эти тяжелые «ковидные» времена.