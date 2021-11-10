QR – здоровья дар?

Аналитика
QR – здоровья дар?
QR – здоровья дар?
Сегодня, 13:18Фото: коллаж ЗР
Фраза: «На ошибках учатся» – не наш вариант.

Картина борьбы с новым коронавирусом за прошедшую «ковикулярную» неделю – в обзоре корреспондента «Золотого Рога».

Фраза: «На ошибках учатся» – не наш вариант. Весной 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая включительно, прислушиваясь к рекомендациям главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Где-то это уже было

Она тогда заявила, что эпидемиологи страны видят риски увеличения числа заболевших COVID-19 из-за «разорванных» выходных, так как россияне будут чаще ездить за город и количество социальных контактов увеличится. А длинные выходные якобы могут помочь санитарным службам контролировать ситуацию с заболеваемостью. Но все помнят, что такие каникулы не особо улучшили эпидобстановку по всей стране, так как граждане сочли их отличной возможностью путешествовать за границу, устраивать выезды на природу и собираться компаниями.

На минувшей неделе ситуация повторилась. Однако положение дел с заболеваемостью – в принципе хуже, чем в мае. Антирекорды по количеству заболевших бьются ежедневно. Более того, по состоянию на 8 ноября зарегистрировано 356 заражённых, хотя накануне длинных выходных, 29 октября, заболевших было 275 человек.

Получается, что все ограничения и введённые QR-коды не помогли?

Апогей абсурда

На этих «ковикулах» люди были более изобретательны, несмотря на введение особых отметок о вакцинации, обязательных к предъявлению в организациях общепита, культуры и спорта.

Так как система проверки до конца не обкатана, многие кафе и рестораны наличие кода проверяют для галочки: никто не спрашивает паспортные данные, чтобы сверить их с тем, что выдает сканер смартфона. А если же и возникают вопросы по поводу того, что QR-код может не принадлежать тому, кто его предъявляет, то они так и остаются незаданными. Общепиту же хоть как-то нужно делать выручку в эти тяжелые «ковидные» времена.

Кстати, справка о неполном курсе вакцинации, которая совсем не содержит личных данных, тоже является своеобразным «пропуском» в зал кафе или ресторана – в нарушение, к слову, действующего губернаторского постановления. Не исключено, что приморцы могут передавать их третьим лицам, чтобы помогать непривитым друзьям и знакомым посещать общественные заведения.

Нашлись и те кафе, где вовсе не проверяют наличие сертификата о прививках или даже справки о получении первого компонента вакцины.

Отметим, что не все заведения общественного питания испытывают неудобства и нехватку гостей. На минувших выходных в известном во Владивостоке ресторане грузинской кухни, несмотря на ограничения, не было свободных мест. Администраторы по телефону заявляли, что ожидание посадки занимает ориентировочно 30-40 минут. Многих этот временной промежуток устраивал и желающие отведать хинкали с чебуреками и хачапури толпились в холле ресторана, игнорируя социальную дистанцию.

В очередях «короны» нет

Из-за ежедневно ухудшающейся ситуации напуганные жители Приморья решили воспользоваться длинными выходными и всё же поставить укол от CОVID-19. Однако желающих было так много, что в некоторых прививочных пунктах вакцина заканчивалась очень быстро и люди, стоявшие в многочасовой очереди, оставались ни с чем. Им приходилось повторять квест «получи прививку» на следующий день.

Например, в пункте, расположенном в самом сердце столицы Дальнего Востока – в здании правительства Приморья – препарат заканчивался несколько раз за прошедшие выходные. Стоящие в очереди рассказывали, что в холле администрации собиралось по 80-100 человек.

В пунктах вакцинации, расположенных в спальных районах, было ещё больше желающих уколоться. Среди них – много трудовых мигрантов из стран бывшего СССР.

Примечательно, что никто из тех, кто стоял в очереди, не соблюдал социальную дистанцию. Возможно, COVID-19 не трогает осознавших его опасность и желающих с помощью вакцины избежать печальных последствий.

Помогло?..

Отметим, что Приморский край не вошёл в список регионов, которые продлили «каникулярный режим». Вероятно, в Новгородской, Томской, Челябинской, Смоленской и Курской областях такой способ борьбы с новой коронавирусной инфекцией оказался эффективнее.

Сюжеты:
Приморье
вакцинацияПриморьеQR-кодлокдаун
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