Зима нечаянно нагрянет

Чтобы в лобовое стекло было лучше видно всё происходящее, особенно в снежный день, автомобилисту следует заранее побеспокоиться о «незамерзайке» и состоянии своих дворников. Делать это лучше до наступления существенного минуса. Вода в системе очистки стекла может замёрзнуть, расшириться в трубках и порвать их. А в холодное время года будет очень тяжело с грязным стеклом, особенно если резиновые дворники на морозе «задубеют» и сломаются.