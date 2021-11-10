Зима нечаянно нагрянет

Корреспондент «Золотого Рога» разбирался, что нужно сделать в первую очередь с автомобилем, чтобы он не подвёл в самый лютый мороз.
ТО — наше всё
Когда водитель проходит технический осмотр своего автомобиля в специализированных центрах и получает на руки диагностическую карту, он видит полную картину недочётов и неисправностей. Именно поэтому в преддверии зимы, когда температура воздуха сильно понижается и условия эксплуатации авто становятся экстремальными, важно пройти ТО.
На аккредитованных пунктах специалисты проверяют:
Если всё в пределах нормы и исправно, то можно сказать, что основная часть подготовки к зиме уже выполнена и дело осталось за малым.
Резина из автомагазина
Первые серьёзные ДТП в холодное время года случаются как раз из-за недальновидных водителей, которые или не удосужились вовремя сменить летние колёса на зимние, или поменяли, но на лысые покрышки.
— Видите, на каждом колесе есть такая меточка? Она и показывает, какой износ у резины. На этой покрышке она сравнялась с основной частью протектора. Это значит, что резина сносилась на 50-55%. Она ещё сезон может походить, но на следующую зиму нужно брать обязательно новый комплект. На этом ездить будет попросту опасно, — рассказывает сотрудник станции шиномонтажа Павел Гончарук.
Специалисты уточняют, что с течением времени протектор истирается и его высота уменьшается. А это, в свою очередь, влечёт за собой ряд негативных последствий, в том числе ухудшение управляемости, повышение вероятности срыва в занос и, в конечном итоге, повышает риск ДТП.
Павел Гончарук добавляет, что высота протектора жёстко регулируется законом, и каждый водитель должен соблюдать установленные требования. Остаточная высота протектора, при достижении которой шины уже нельзя эксплуатировать, установлена пунктом 5 «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» (приложение к ПДД).
Основная часть автомобилистов «переобувается» в середине октября — именно в это время температура во Владивостоке начинает сильно «гулять» от небольшого минуса утром, до +10-15 градусов днём.
Мелочи, но очень важные
Вся наша жизнь складывается из важных мелочей. То же самое можно сказать и про подготовку автомобиля к зиме.
Когда все «глобальные» проверки пройдены, а резина заменена, наступает время небольших, но очень важных дел, которые позволят экстремальные условия эксплуатации в зимнее время пройти безопасно и достойно.
Автомобилист в обязательном порядке должен проверить тормозную систему. Как пишут специалисты на различных тематических автофорумах, даже бесснежной зимой дорога может заледенеть, а если колёса имеют разные тормозные усилия, то это спровоцирует занос авто.
Чтобы в лобовое стекло было лучше видно всё происходящее, особенно в снежный день, автомобилисту следует заранее побеспокоиться о «незамерзайке» и состоянии своих дворников. Делать это лучше до наступления существенного минуса. Вода в системе очистки стекла может замёрзнуть, расшириться в трубках и порвать их. А в холодное время года будет очень тяжело с грязным стеклом, особенно если резиновые дворники на морозе «задубеют» и сломаются.
Ещё один нюанс подготовки авто к зиме — обработка специальными средствами замочных скважин и резиновых уплотнителей. При сильном морозе резиновые уплотнители за счёт накопившейся в них влаги могут примерзать к дверям. Чтобы этого не случилось, рекомендуется периодически обрабатывать их специальными средствами или тонким слоем тосола. И первый раз это необходимо сделать до холодов. Также желательно пролить все замочные скважины водоотталкивающими аэрозолями, чтобы удалить влагу из механизмов замков.
Я всегда беру с собой…
Если видеокамера сейчас всегда с собой и есть в каждом телефоне, то необходимые для спокойной зимы вещи нужно собирать специально.
Итак, в багажнике всегда должны быть:
«Золотой Рог» желает всем автомобилистам ни гвоздя, ни жезла, а также никогда не участвовать в «Дне жестянщика».