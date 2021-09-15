Обед на «отлично»

Школьные завтраки и обеды сегодня стали предметом заботы самого Президента России. Владимир Путин поручил не упускать этот вопрос из виду, особенно если речь идёт о питании учеников младших классов. Корреспондент «Золотого Рога» побывал в столовой школы № 82 города Владивостока и убедился в качестве школьного меню.

— Ежедневно в нашей школе готовят 966 порций завтраков и около 700 комплексных обедов, — рассказала заместитель директора по воспитательной работе Олеся Валентиновна Анурий. — И, хотя поварам и их помощникам нелегко справляться с таким объёмом, качество питания остаётся неизменно высоким. Дети завтракают и обедают с удовольствием! Фото: Татьяна Полищук Олеся Валентиновна призналась: сравнивая другие школьные столовые, где педагогам доводилось бывать, сотрудники 82 школы укрепились в убеждении, что нигде так вкусно не готовят, как в их родном учреждении. Даже названия блюд из школьного обеденного меню звучат по-ресторанному: «рыба, запечённая в молочном соусе», «печень по-строгановски», «пудинг из творога», «птица тушённая в соусе с овощами»… На завтрак в перечне чередуются омлеты, запеканки, сырники, блинчики и полный набор каш: овсяная, рисовая, гречневая, манная, плюс непременно «батон школьный» и какао или чай с лимоном или шиповником. И, конечно, ежедневно дети получают свежие овощи и фрукты. Как пояснили представители ООО «Светоч», обеспечивающего пищеблок продуктами, в основном продукция приморская: огурцы, помидоры, лук, картофель, а также рыба и мясо. Молоко поступает из Амурской области, ну, а выпечку готовят на месте — она считается необязательным элементом меню, хотя пользуется популярностью. — Также недавно мы исключили из рациона сосиски, хотя дети их любят. Но наша забота — чтобы пища в первую очередь была здоровой и полезной. Стараемся прививать детям культуру здорового питания. Это сложно — некоторые ребята вообще не признают ничего, кроме бутербродов. Но мы прилагаем усилия, чтобы еда нравилась каждому. И в столовой всегда есть выбор, например, сегодня на завтрак дети могли выбрать омлет или запеканку. Организация питания в школьной столовой — это огромная работа всего коллектива школы. Ежедневно в столовой дежурят педагоги и старшеклассники. Их задача — обеспечивать порядок в столовой во время перемен, контролировать соблюдение графика питания, следить, чтобы ученики мыли руки перед едой, убирали за собой посуду, не выносили продукты питания из столовой — это против санитарных правил. — Кто бы к нам ни приходил, все остаются довольны угощением в столовой! Недавно приезжали олимпийские чемпионы, и наши повара испекли для них огромный пирог из дрожжевого теста — лёгкий, воздушный! Гости были в восторге. А для нас такие кулинарные чудеса стали уже привычными, спасибо заведующей производством Светлане Григорьевне Приварниковой, которая руководит работой пищеблока уже около 10 лет, — поведала заместитель директора. Напомним, в 2021 году, в соответствии с краевым законом, все ученики начальных классов в Приморье ежедневно получают бесплатные горячие завтраки и молоко. Также за счёт бюджета в школах кормят учеников 5 — 11 классов из многодетных семей и семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, детей-сирот и детей с инвалидностью.

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