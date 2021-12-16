«Раскинется море широко»: Где и как жители края планируют встречать новый 2022-й

– Больше всего перелетов запланировано по направлению Москва – Сочи. Доля этого маршрута выросла с 4,7% до 5,9% за два года. Средний чек сейчас на 16% ниже, чем до пандемии: он сократился с 13 970 до 11 754 рублей за перелёт туда-обратно. По сравнению с прошлым годом средний чек также ниже – на 7%. На втором месте по популярности направление Москва – Симферополь. Доля этого направления сопоставима с лидером рейтинга и составляет 5,6%. Средний чек восстановился до уровня до пандемии и составляет 10 569 рублей в обе стороны. Следующий по востребованности маршрут – это направление Москва – Калининград. За перелёт по нему платят в среднем 9 877 рублей туда-обратно, это на 5% меньше, чем до пандемии, – сообщает «Туту.ру».