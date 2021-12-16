«Раскинется море широко»: Где и как жители края планируют встречать новый 2022-й

За последние два года количество международных перелётов заметно уменьшилось – по понятным причинам. Но со второй половины 2021-го самолёты начали постепенно расправлять крылья, а пляжи Антальи и Шарм-эль-Шейха – заполняться россиянами. На данный момент границы с Россией открыли 76 стран. Среди них Египет, Турция, ОАЭ, Куба, Карибские острова, Мальдивы и другие популярные среди туристов направления. Напрямую из Владивостока пока можно улететь только в ОАЭ или Таиланд. Для путешествия в другие государства предстоит доплатить за перелёт до Москвы и обратно. Что же конкретно предлагают жителям Приморского края турагентства?
Просто праздник какой-то
В октябре возобновились чартерные рейсы из Владивостока в Дубай. Борт отправляется один раз в десять дней, время в пути – около 10 часов 30 минут. Стоимость путёвки – в среднем от 140 до 200 тысяч рублей в зависимости от «звёздности» гостиницы.
Собираясь в Дубай, следует учитывать, что гостиницы на первой линии там достаточно дорогие. И, выбрав эконом-вариант, жить, скорее всего, придётся далеко от пляжа, а к морю добираться на шаттле или общественном транспорте. Помимо пляжного отдыха стоит уделить внимание и шопингу. В Дубае достаточно магазинов – и недорогих, и с люксовыми брендами.
Для въезда в ОАЭ понадобится сертификат о вакцинации и ПЦР-тест. Там действуют достаточно строгие правила, касающиеся ношения масок. Нарушителей санитарного режима могут оштрафовать на сумму от 200 тысяч рублей.
Настоящим событием для многих россиян стал запуск регулярных рейсов в Таиланд. Из Владивостока можно улететь в Бангкок или на Пхукет самолётами авиакомпании S7. Однако приморские туроператоры пока что не предлагают пакетных туров в Таиланд, так что добираться в эту страну придётся самостоятельно.
В Таиланде всё ещё продолжает действовать ряд строгих ограничений. Останавливаться можно лишь в гостиницах из правительственного списка, туристы должны сдавать ПЦР-тесты несколько раз в течение отдыха. При въезде в страну необходимо предъявить сертификат о вакцинации.
В Египет можно улететь чартером из Хабаровска. Самолёты отправляются дважды в месяц. Длительность перелёта – 11 часов 30 минут.
Стоимость путёвки – 150 – 200 тысяч рублей. В Египте популярен отдых в формате all inclusive, когда в стоимость тура входит трёхразовое питание, алкогольные напитки и анимация. В основных туристических городах – Хургаде и Шарм-эль-Шейхе – заметных достопримечательностей нет. За пирамидами, музеями и древностями стоит ехать в столицу Египта Каир или Александрию.
В Египте к коронавирусным ограничениям относятся достаточно лояльно. У прибывающих в страну просят при себе иметь сертификат о вакцинации или результаты ПЦР-теста.
«Гуляй, Вася!»
Турецкая Анталья – не лучшее место для встречи Нового года, зимой там достаточно прохладно. Однако и там найдётся, чем заняться. К примеру, можно отправиться на изучение османских древностей в Стамбул или же устроить гастрономический тур по местным ресторанам. Самая инстаграмная точка Турции – это Каппадокия. Почти каждый день там запускают воздушные шары. Ими можно любоваться со стороны, либо же самому отправиться в путешествие по воздуху.
Стоимость путёвки в Турцию – от 25 до 140 тысяч рублей. К этому придётся прибавить перелёт до Москвы и обратно.
Для въезда в эту страну будет достаточно сертификата о вакцинации, ПЦР-теста или справки о перенесённом коронавирусе.
Куба не пользуется особой популярностью у приморцев. Отдых на родине Че Гевары обойдётся недёшево, но наверняка запомнится. Ведь Гавана – это не только пляжный отдых и исторические достопримечательности. Будучи в прошлом страной соцлагеря, Куба сохранила свой особый колорит, который и привлекает туристов.
Полёт из Москвы займёт около 11 часов 30 минут. Стоимость путёвки – до 300 тысяч рублей.
Отдыхающим следует при себе иметь сертификат о вакцинации. Также в аэропорту могут выборочно попросить сдать ПЦР-тест.
Туристы, предпочитающие отдыхать самостоятельно, могут также рассмотреть возможность провести каникулы в Армении или Азербайджане. Стоимость перелёта в Ереван из Владивостока – в среднем 43,5 тысячи рублей. В Баку – около 25 тысяч рублей. В этих городах достаточно исторических и природных достопримечательностей, а также комфортный климат.
Среди других направлений, популярных у дальневосточников, аналитики сервиса путешествий «Туту.ру» называют Грецию, Грузию, Черногорию, Сербию.
Родные просторы
В целом россияне не имеют ничего против отдыха и внутри страны.
– Больше всего перелетов запланировано по направлению Москва – Сочи. Доля этого маршрута выросла с 4,7% до 5,9% за два года. Средний чек сейчас на 16% ниже, чем до пандемии: он сократился с 13 970 до 11 754 рублей за перелёт туда-обратно. По сравнению с прошлым годом средний чек также ниже – на 7%. На втором месте по популярности направление Москва – Симферополь. Доля этого направления сопоставима с лидером рейтинга и составляет 5,6%. Средний чек восстановился до уровня до пандемии и составляет 10 569 рублей в обе стороны. Следующий по востребованности маршрут – это направление Москва – Калининград. За перелёт по нему платят в среднем 9 877 рублей туда-обратно, это на 5% меньше, чем до пандемии, – сообщает «Туту.ру».
В топ-10 самых популярных внутренних авианаправлений на новогодние праздники вошли маршруты Москва – Минеральные Воды, Москва – Краснодар, Москва – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Краснодар, Москва – Мурманск, Москва – Екатеринбург и Москва – Уфа.
Кто куда?
По данным сервиса «Яндекс. Путешествия», в этом году число приморцев, решивших провести новогодние праздники за рубежом, выросло на 20%. Среди жителей края популярны Таиланд, Армения, Египет, Индонезия и Азербайджан. Среди конкретных направлений лидируют Пхукет, Бангкок, Ереван, Баку и Денпасар. Интересно, что многие жители Владивостока отдают предпочтение длительным зимовкам, а не 10-14-дневным турам.
– Мы видим, что интерес к длительным зимним поездкам за рубеж постепенно восстанавливается. По сравнению с прошлым годом число пользователей, которые решили провести зиму в тёплых уголках планеты, выросло на 20%. Их пока на 60% меньше, чем до пандемии, но тренд положительный. Открываются новые направления, понемногу снижаются цены, и туристов становится всё больше, – говорит руководитель «Яндекс.Путешествий» Ирина Рейдер.
В среднем жители Владивостока проведут в тёплых странах четыре-пять недель. Примерно на такой срок они едут в Таиланд, Армению и Египет. А самые длительные поездки запланированы в Азербайджан и Индонезию – каждая займёт больше трёх месяцев.