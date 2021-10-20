«Гражданин, пройдёмте. Я вам город покажу»

Вежливые люди в форме сотрудников МВД вот уже два года курсируют по Владивостоку. И хотя при случае они могут и «повязать» нарушителей общественного порядка, всё же их главная задача — сделать знакомство с дальневосточной столицей максимально комфортным для приезжающих сюда людей.

Только за несколько месяцев этого года Приморье посетило около 1,1 миллиона человек. Такие данные приводит пресс-служба регионального правительства. Основная часть путешественников, и это ни для кого не секрет, гостит во Владивостоке. А среди тех, кто помогает им ориентироваться в городе, — туристическая полиция, специализированное подразделение краевого УМВД. Сегодня в штате этой структуры 20 человек. Ежедневно туристические патрули выходят на дежурство на главные улицы Владивостока — туда, где любят гулять гости города — это улицы Светланская, Алеутская, набережная Спортивной гавани, Корабельная набережная, а также площадь Борцов за власть Советов и пешеходная зона улицы Адмирала Фокина. Пока специальной формы у туристической полиции нет, но отличить ее сотрудников можно по специальной повязке на рукаве. Фото: Алиса Сухарева — Мы выполняем те же функции, что и сотрудники патрульно-постовой службы, плюс помогаем гостям ориентироваться в городе. Конечно, наша помощь особенно важна для иностранцев, ведь и само наше подразделение было организовано с целью сделать более комфортным пребывание на территории Владивостока гостей из других стран, — говорит инспектор туристической полиции Дарима Мункуева. — Сейчас зарубежных гостей очень мало, но эта ситуация не будет длиться долго. Сойдут на нет ограничения, связанные с ковидом, и туристический въездной поток во Владивосток восстановится в прежнем объеме. Дарима Мункуева работает в туристической полиции Владивостока меньше года. Родилась и выросла в Улан-Удэ (Республика Бурятия). В дальневосточную столицу приехала десять лет назад, окончила Восточный институт ДВГУ (сейчас ДВФУ). Работала сначала в структурах Федеральной службы войск национальной гвардии — Росгвардии. Затем заинтересовалась службой в туристической полиции — хотелось применить свои знания английского и корейского языков. Туристическая полиция была организована в ноябре 2019 года и работает только во Владивостоке. Специализированные патрули выполняют функции сотрудников патрульно-постовой службы — охраняют общественный порядок. Но есть и дополнительные обязанности — консультирование иностранных туристов по всем вопросам, связанным с безопасностью и российским законодательством. Например, приходится разъяснять иностранцам на понятном им языке правила поведения на территории России, оказывать помощь при дорожно-транспортных происшествиях, воровстве, проблемах в магазинах. Поэтому одно из главных требований к кандидатам на работу в турполицию Владивостока — знание английского, а также восточных языков — китайского, корейского, японского. — Сейчас во Владивостоке редко встретишь иностранного путешественника. Но зато очень много россиян из других городов Дальнего Востока и центральных регионов страны. Они часто обращаются к нам за помощью — спрашивают, как доехать до нужной им остановки, объекта. Какие достопримечательности, объекты и исторические места, знаковые для всего Приморья, стоит посмотреть, как туда добраться. Среди постоянных вопросов — как посетить Океанариум на острове Русском, объекты Владивостокской крепости, где находится исторический квартал Миллионка. Также гости интересуются, где можно недорого пообедать или просто выпить чаю, кофе, куда пойти за качественными морепродуктами. Бывают и неприятности — кражи или потеря личных вещей: телефонов, документов, кошельков. С этим приходится сталкиваться реже, но и такое случается, — объясняет Дарима Мункуева. Она отмечает, что работа в туристической полиции ей нравится. Уже накоплен опыт. Дарима говорит, что сходу может отличить жителя Владивостока и Приморья от иногороднего гостя. Признаков много — путешественников выдает манера речи и поведения, даже одежда: туристы более расслаблены, небрежны, ведь они на отдыхе, а горожане более деловиты, собраны, аккуратны. — Конечно, очень устаю, поскольку приходится много времени проводить на ногах — в любую погоду, всю смену — 12 часов. Хоть я и вынослива, давно занимаюсь бегом. Но уже привыкла. Мне очень нравится общаться с разными людьми, меня это не напрягает. Наоборот, чтобы рассказать туристам о Владивостоке и Приморье, изучаю историю города и его достопримечательности — без этих знаний в турполиции не обойтись. Я теперь могу заменить профессионального гида, — уверяет Дарима.

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